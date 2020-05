Detto Fatto, Bianca Guaccero riceve una sorpresa: una rosa rossa Bianca Guaccero, tornata alla direzione di Detto Fatto, riceve una sorpresa inaspettata durante la trasmissione: una rosa rossa direttamente in studio

Bianca Guaccero è tornata al timone della trasmissione Detto Fatto. Dopo un periodo di fermo, causato dall’emergenza sanitaria in corso, la donna è tornata in televisione, per la gioia di tantissimi italiani. Ad attenderla, però, un benvenuto molto particolare: si tratta di una sorpresa, una rosa rossa. Durante la diretta, questo omaggio floreale le è stato direttamente recapitato, ma il mittente si scopre solo successivamente.

Durante la diretta della trasmissione, la bella conduttrice riceve una sorpresa mozzafiato: si tratta di una rosa rossa, da un mittente anonimo. Il mistero, però, è presto svelato. Infatti, poco dopo, durante la rubrica “Superclassifica Jon” con Jonathan Kashanian, dedicata completamente al gossip, è stato mandato in onda un videomessaggio chiarificatore.

Infatti, si tratta di un videomessaggio inviato dal calciatore Adil Rami. Si tratta dell’ex difensore franco marocchino del Milan. Così, nel video messaggio, dice il calciatore: “Ciao Bianca, non te l’aspettavi, vero? Volevo dirti che so che io sono a Nizza e tu a Milano. Milano-Nizza è poche ore di macchina. Interpreta questo messaggio come vuoi e ci vediamo presto. Un abbraccio”.

Subito dopo, forse anche un po’ per mettere le mani avanti, la presentatrice ha ribattuto con queste parole: “Prima che si scatenino i blog dell’universo mondo… Intanto grazie, Adil, per questo pensiero. Sei stato gentilissimo. Prima che succeda chissà che, ci tengo a dirvi che io questa persona non la conosco, non l’ho mai incontrata. È una persona che è intervenuta scrivendomi dei messaggi su Instagram mentre facevamo “Pronto Detto Fatto” e mi ha fatto dei complimenti. È stata molto carina. Ma non l’ho mai vista in privato, non l’ho mai sentita in privato, la conosco perché Jonathan mi ha detto chi fosse, e che giocava in una squadra calcistica”.

Ad istigare la presentatrice ci pensa il commentatore che si trova in studio, Jonathan Kashanian, che dice: “Vuoi solo smentire per paura di quello che possono scrivere? Ma magari lui vuole conoscerti se ti ha mandato una rosa”. Bianca Guaccero, però, rimane irremovibile e dice: “Ringrazio per il corteggiamento. Però non lo conosco e quindi non si metta in moto qualcosa che non esiste, mi dispiacerebbe”.

Alla fine, quasi per sdrammatizzare e per andare avanti, l’opinionista del gossip conclude facendo anche un po’ di ironia: “Morale della favola. Bianca, è un messaggio che ti faccio di cuore. Voglio una conclusione: è bono, è alto 1,90 m per 88 kg, è ricco, ha anche l’accentino francese che è molto sexy e affascinante. E… è pure igienizzato, secondo me! Quindi prendi e porta a casa, in tutti i sensi!”. Al popolo amante del gossip, inoltre, va ricordato che Adil Rami, oltre ad essere un calciatore, è anche l’ex fidanzato di Pamela Anderson.