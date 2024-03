“Deve uscire subito” GF, si mette male per un concorrente a un passo dalla finalissima: tutti hanno notato quello che ha fatto e il web non perdona

Se pensiamo ai concorrenti del Grande Fratello non possiamo non prendere in considerazione Perla Vatiero. La ragazza è spesso al centro della scena, ma i suoi comportamenti non si sono rivelati essere dei migliori.

Perla Vatiero

Da qualche ora infatti, non si fa che parlare della possibile squalifica della donna. Ecco perché!

Grande Fratello, Perla Vatiero protagonista dell’ennesima gaffe: cosa ha fatto

Non è la prima volta che Perla Vatiero finisce al centro della scena a seguito delle sue affermazioni o dei suoi comportamenti parecchio strani. Questa volta però la giovane ragazza diventata famosa per la sua storia con Mirko Brunetti a Temptation Island avrebbe commesso un grave errore che in molti hanno notato.

Perla Vatiero

Come detto prima, Perla fa spesso errori di grammatica e commette cadute di stile che si palesano subito agli occhi di chi la guarda. Si tratta però di qualcosa che non è così grave, in quanto questi errori contribuiscono a rendere il suo personaggio unico e inimitabile agli occhi del pubblico.

In altri contesti però si rischiano di dire cose o mettere in atto dei comportamenti che alla fine possono offendere le persone più sensibili, come è accaduto in questa circostanza. Che cosa ha dunque combinato Perla?

Perla offende il pubblico pronunciando la N Word

Credits: NewsFlashItalia

A quanto pare Perla avrebbe pronunciato nuovamente la N Word, evento che si è già verificato qualche tempo fa in circostanze diverse. Il tutto è avvenuto mentre la ragazza stava tranquillamente parlando con Alessio Falsone e sicuramente non intendeva offendere nessuno.

Qualche ora prima le donne della casa hanno ricevuto una sorpresa inaspettata da parte degli autori, che hanno permesso loro di festeggiare con la presenza di alcuni ballerini cubani. Tutte si sono divertite e alla fine hanno raccontato che cosa è accaduto in quel contesto agli uomini. Perla Vatiero al Gf Ieri c’erano i ne***. Cioè, c’erano i ragazzi di là.

Sicuramente Perla non ha utilizzato questa frase con l’intento di danneggiare il prossimo, ma alcuni telespettatori si sono comunque lamentati a seguito dell’esclamazione della stessa. Bisogna infatti raccontare che qualche edizione fa, Fausto Leali è stato squalificato per un gesto simile. Quali provvedimenti verranno presi contro di lei?