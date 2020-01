Di che colore erano gli occhi di David Bowie? Di che colore erano gli occhi di David Bowie? Ecco svelato il mistero sul cantante che ci manca ogni giorno di più

Vi siete mai chiesti di che colore erano gli occhi di David Bowie? Sicuramente è stato uno dei cantanti più amati. E da quando è scomparso ci manca terribilmente, anche se ci ha lasciato tutta una serie di canzoni che ci fanno pensare a lui. E alla sua incredibile storia.

David Bowie è stato un artista eccezionale. Nato l’8 gennaio del 1947, è venuto a mancare il 10 gennaio 2016 a causa di un cancro al fegato contro il quale non è riuscito a vincere. Le sue canzoni sono l’eredità che ci ha lasciato, insieme al suo carisma, al suo talento, alla sua incredibile presenza. Tante le curiosità che hanno caratterizzato la sua figura.

A partire dal fatto che nessuno riusciva a rimanere indifferente al suo sguardo. Anche e soprattutto per la particolarità che riguardava i suoi occhi. Lo sapete, infatti, che l’occhio sinistro e l’occhio destro non avevano lo stesso colore? E no, non si trattava di lenti a contatto colorate, ma di un disturbo del quale il cantante esoffriva.

David Bowie soffriva di anisocoria, che si manifesta con una differenza di grandezza tra le due pupille: colpisce il 20% delle persone sane e la differenza di dimensioni causa una differenza nel diametro delle due pupille sotto al millimetro. Le cause sono molte: disfunzioni iridee, disfunzioni neurologiche, paralisi del III nervo cranico, sifilide, sindrome di Horner, epilessia, intossicazioni e altri problemi.

Qual è la causa degli occhi di un colore diverso per quanto riguardava David Bowie? Tutto è stato provocato da un trauma, da un cazzotto ricevuto in pieno volto quando era un adolescente che lo ha portato a soffrire di anisocoria, condizione che ha portato l’artista ad avere le pupille di dimensioni diverse, con l’effetto visivo che pareva dargli uno sguardo con occhi dai colori diversi.

La scazzottata con il compagno e partner artistico George Underwood ha lasciato nello sguardo di David Bowie un segno distintivo. Pare che i due abbiano litigato perché innamorati della stessa ragazza.