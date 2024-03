“Di nuovo mamma a 51 anni” la famosissima attrice ha tenuto la gravidanza nascosta per tutto il tempo

Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma. La bellissima attrice americana ha festeggiato da poco i suoi 51 anni dando alla luce il suo secondo figlio Cardinal Madden. A poche ore dalla nascita del piccolo i genitori si sono già espressi in merito alla tutela della sua privacy.

Scopriamo insieme quali sono state le parole della celebre attrice e del marito al fine di commemorare un evento così splendido come la nascita di un figlio.

Cameron Diaz diventa nuovamente madre: è nato Cardinal Madden

In maniera inaspettata e del tutto improvvisa, Cameron Diaz ha fatto un annuncio che ha reso felici tutti i suoi follower. La bellissima attrice bionda diventata famosa per film come “Tutti pazzi per Mary” e “The Mask” ha infatti annunciato di essere diventata nuovamente madre a 51 anni.

A vivere questa grande emozione con lei il marito Benji Madden. Il piccolo Cardinal Madden è nato qualche ora fa. Non si hanno molte notizie nemmeno per quanto riguarda la gravidanza dell’attrice, la quale ha cercato di apparire il meno possibile in pubblico. Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio Cardinal Madden. Siamo tutti cosi felici che tu sia qui. Ci sentiamo fortunati e molto grati.

Cameron Diaz parla della tutela della privacy del nascituro

Nello stesso post Cameron Diaz ha deciso di pubblicare non solo l’annuncio della nascita del figlio, ma anche che cosa intenderà fare per proteggere il più possibile la sua e privacy. L’attrice ha infatti comunicato che per la sua sicurezza non posterà alcuna foto del piccolo, ma che è comunque davvero molto bello.

Ovviamente sono stati davvero numerosi gli auguri pervenuti alla coppia. Per i due si tratta del secondo figlio, in quanto il 30 Dicembre 2019 i due sono diventati genitori della loro prima figlia ovvero Raddix Madden.

In quel caso la bambina è nata da madre surrogata, ma non per questo il legame di sangue è inferiore a quello che i genitori sono soliti avvertire nei confronti dei loro figli. Cameron Diaz ha sicuramente scoperto le gioie della maternità molto tardi, ma ad oggi è sicuramente una mamma contenta e appagata dalla vita.