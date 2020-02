Diletta Leotta: Il primo vestito indossato alla finale di Sanremo 2020 Diletta Leotta per la finale Sanremo 2020 indossa uno splendido abito di Fausto Puglisi

Diletta Leotta scende la scalinata del teatro Ariston con uno splendido abito bianco e oro che richiama la Palma d’oro. Sul davanti è piuttosto corto, ma il lungo strascico lo rende comunque elegantissimo. L’abito è una creazione dello stilista Fausto Puglisi. Nelle altre puntate ha indossato abiti di Etro.

Con la sua eleganza, bellezza e grazia ha fatto passare in secondo piano tutte le polemiche dei giorni scorsi sul suo discorso sulla bellezza. Durante la serata ne indosserà altri. Ovviamente sempre di Fausto Puglisi. È riuscita ad essere estremamente sexy e fine nello stesso tempo.

La “Venere” del festival, come è stata definita, non ci ha deluso neanche stavolta. La sua bellezza è stata esaltata dalle trasparenze vedo non vedo. Nonostante i centimetri scoperti siano molti, è riuscita comunque a non cadere nel volgare. Il bianco le dona in particolar modo.

Aspettiamo trepidanti il prossimo vestito. Si mormora che sarà nero. Fausto Puglisi ha disegnato anche l’abito di Belen per Sanremo. Il famoso abito che mise in mostra la sua farfallina. Quell’immagine fece il giro del web e creò scalpore. Ma del resto è quello che ci si aspettava dall’eccentrica Belen. Diletta ha scelto lo stesso stilista per questo? Beh, conoscendola probabilmente sì. Anche lei come Belen non perde occasione per far parlar di se.

Riuscirà la nostra Diletta a suscitare più interesse di Belen? Certo, l’impresa è ardua, ma non impossibile. Le due bellissime donne sono molto amiche. Belen all’epoca disse che la scelta dello spacco vertiginoso fu fatta da lei stessa. E se avesse dato un consiglio del genere anche alla Leotta?

Con questo abito Diletta non ha voluto puntare sul decolté come al solito. Ha messo in evidenza le gambe. I capelli sciolti scendono sulle spalle. Le scarpe gioiello hanno completato il tutto. Un abito impegnativo indossato con disinvoltura.