Diletta Leotta, la prima co-conduttrice a scendere le scale dell’Ariston (VIDEO) Diletta Leotta è la prima co-conduttrice a scendere le scale dell'Ariston è ha voluto lanciare subito un avvertimento alle sue colleghe (VIDEO)

Il Festival di Sanremo è iniziato e la prima co-conduttrice a scendere le famose scale dell’Ariston è Diletta Leotta. Bellissima, fasciata nel suo abito giallo da principessa Disney, Diletta Leotta è riuscita a raggiungere Amadeus sul palco senza incidenti di percorso. Appena arrivata accanto a lui ha voluto avvertire le sue colleghe. Ecco cosa ha detto la bella giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Scende in campo @dilettaleotta! #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:10 PST

Amadeus l’ha accolta con un applauso e l’ha invitata ad accomodarsi accanto a lui, dando di fatto il via al festival della canzone. Diletta Leotta indossava un meraviglioso vestito giallo lunghissimo e molto ampio. Non è stato affatto facile per lei scendere le scale e l’ha ammesso candidamente.

Visualizza questo post su Instagram Pronti! ⚽💪🏼 #JuveFiorentina #SerieA Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Feb 2020 alle ore 3:48 PST

Ecco perché la giornalista di Dazn ha lanciato un avvertimento alle sue colleghe. Appena arrivata sul palco ha detto 15 e ha colto di sorpresa Amadeus. Il conduttore non riusciva a capire il significato di quel numero ma lei ha subito fatto chiarezza: si trattava dei numeri di scalini. Il suo era un avvertimento per le sue colleghe per aiutarle a scendere in sicurezza senza dover guardare i piedi.

Un consiglio prezioso che solo le donne possono capire… una solidarietà femminile in un momento di polemiche sul maschilismo di Amadeus, accusato di mercificare la donna.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Gen 2020 alle ore 11:36 PST

Ma tornando a Diletta Leotta e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice, affianco ad Amadeus, ecco cosa aveva dichiarato la bionda presentatrice di Dazn a riguardo durante la conferenza stampa:

“L’Ariston è un po’ come San Siro Amadeus sarà il mio mister. Per la prima volta non starò a bordo campo ma in campo a giocare la partita. Sono molto contenta di giocarla con così tante donne”.