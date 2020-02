Diletta Leotta rifatta? Mirko Manola, il fratellastro chirurgo svela la sua verità Diletta Leotta è rifatta o è tutto merito dell natura? Mirko Manola, il fratellastro chirurgo della presentatrice, decide di svelare la verità su questa vicenda

Diletta Leotta ha fatto un discorso sulla bellezza nella prima serata del Festival di Sanremo che ha scatenato molte polemiche. Dopo aver detto che la bellezza è una cosa che “capita, non è un merito”, in molti le hanno fatto notare di non essere la persona giusta per parlare di bellezza naturale. Questo perché molti pensano che Diletta Leotta sia stata “ritoccata” proprio dal fratello Mirko Manola che di professione fa il chirurgo estetico. In seguito alle polemiche, lui ha preso posizione svelando la sua verità su questa vicenda.

Il Festival di Sanremo è iniziato il 4 febbraio 2020 e non sono mancate le polemiche. In questo caso, a finire sotto la lente d’ingrandimento, è stata la bellissima Diletta Leotta che, nella prima serata della kermesse musicale, ha fatto un discorso sulla bellezza e sui valori. Niente da dire sul discorso che è stato bellissimo.

Visualizza questo post su Instagram Scende in campo @dilettaleotta! #sanremo2020 #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:10 PST

A contestare la scelta della presentatrice sono stati quelli che l’accusano di essersi ritoccata, nonostante la sua giovane età. C’è chi afferma con certezza che a modellare il corpo di Diletta Leotta sia stato il fratellastro Mirko Manolo che, di professione, fa il chirurgo estetico.

Mirko Manolo ha voluto rispondere a queste insinuazioni, dicendo a sua verità sulla vicenda:

“È venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”.

Il fratellastro di Diletta Leotta, anche lui bellissimo e affascinante, ha un ottimo rapporto con lei e l’ha sempre difesa, nella vita di tutti i giorni e sui social. Ha anche raccontato in un’intervista concessa a Gente delle sue reazioni davanti a certi commenti maleducati:

“Da fratello e buon siciliano all’inizio certi commenti mi seccavo e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera. Offendere è l’unico modo che hanno per emergere. Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente”.

Ma le polemiche sui social non si sono placcate. C’è chi indica anche le parti che la bella Diletta Leotta si sarebbe rifatto: labbra, naso e seno.

Visualizza questo post su Instagram Pronti! ⚽💪🏼 #JuveFiorentina #SerieA Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 2 Feb 2020 alle ore 3:48 PST

Anche Monica Leofreddi ha puntato il dito contro il discorso di Diletta Leotta fatto sul palco dell’Ariston:

“Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta non mi sembra il massimo”.

Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo. #Sanremo2020 pic.twitter.com/SqQHmpcvk3 — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 4, 2020

Diletta Leotta, però, non ha ancora commentato la vicenda.