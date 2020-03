Diletta Leotta senza trucco in versione smart working, la foto scatena le polemiche Diletta Leotta ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si fa vedere senza trucco e in pigiama e scatena le polemiche; ecco come hanno reagito i fan

Diletta Leotta ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si fa vedere senza trucco e in versione smart working. La bella conduttrice voleva mostrarsi al naturale ma il suo gesto ha scatenato un’ondata di polemiche. In molti non hanno gradito e hanno commentato otto la foto: ecco come hanno reagito i fan.

Come tutti noi, anche Diletta Leotta in questo periodo è a casa. I programmi che conduceva sono stati sospesi e lei cerca di andare avanti come meglio può, rinchiusa nella sua casa a Milano. La conduttrice di Dazn è molto attiva sui social dove posta continuamente foto, video e stories.

Ed è stato proprio uno di questi scatti che hanno scatenato una bufera. La bella siciliana aveva postato una foto per mostrare di essere, anche lei, come tutte le donne: a casa, senza trucco e spettinata cercando di gestire gli impegni lavorativi in versione smart working.

Diletta Leotta ha scritto sopra la foto che la ritraeva in minigonna nera e t-shirt bianca, pronta per la diretta radiofonica, davanti a una console:

“A casa, spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13! #iorestoacasacon105 #105takeaway”.

Ma, secondo i suoi follower, il trucco c’era e si vedeva bene. In molti, infatti, hanno protestato. Nei commenti sotto il post c’è chi la riprende, dicendole di mentire, chi dice di non credere affatto alle sue parole ma anche chi si complimenta con lei per la sua bellezza.

Ci sono molte altre foto sul profilo Instagram di Diletta Leotta, in cui la bella conduttrice di Dazn si mostra ai suoi affezionati follower in diverse “versioni”. In una foto la possiamo vedere in pigiama, indaffarata nelle faccende domestiche. In questo post la bella siciliana sembra davvero struccata.

C’è anche chi la prende con un sorriso e chiede scherzando:

“Ma fai anche pulizie a domicilio? Chiedo per un amico” e chi nota che il mocio che usa Diletta Leotta è troppo vecchio e le consiglia di cambiarlo.

Che dire… ci sono cose più importanti da fare che sbirciare il profilo di Diletta Leotta ma un po’ di leggerezza non fa mai male.