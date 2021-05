Ha infiammato le pagine di tutti i giornali di gossip e ora, Diletta Leotta, ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro. Raggiunta per l’ennesima volta da Valerio Staffelli la conduttrice sportiva ha chiarito la sua posizione su Can Yaman e Ryan Friednik.

La conduttrice è fidanzata ormai da qualche mese con l’attore turco che sembra volerla portare all’altare. Dopo qualche giorno dalla sua partenza però, sono apparse delle foto della conduttrice con un altro uomo.

Il ragazzo in questione è Ryan Friednik, figlio del presidente della Roma. Nelle foto i due si baciano calorosamente, la donna aveva rotto il silenzio sui social definendosi una ragazza normale e non una mangia uomini.

Dopo qualche giorno spunta la foto sul settimanale Oggi che avvalora la tesi che Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero già lasciati. Oggi la bella siciliana ha chiarito gli scatti sostenendo che quelle foto sono molto vecchie:

Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa.

In molti non credono ancora alla versione della conduttrice di DAZN che però sostiene di essere felice con l’attore turco e di essere stanca di finire sempre al centro del gossip. In molti hanno criticato il suo ultimo post su Instagram, compresa Selvaggia Lucarelli.

Dove starà la verità? Quel che è certo è che le bugie hanno le gambe corte e presto potrebbero emergere altri dettagli.