Un’ex protagonista della trasmissione Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, ha raccontato un fatto davvero tragico che le è capitato e che poteva risultarle fatale. Lo sapevi che Diletta Pagliano ha rischiato l’amputazione? Al magazine del programma televisivo ha parlato del suo dramma.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di aver vissuto una situazione tragica. Per fortuna oggi può raccontarlo ed è più serena, ma se l’è vista davvero brutta. Sui suoi social aveva già raccontato qualcosa, con una foto che aveva lasciato senza parole i fan.

In occasione di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha raccontato quello che le è capitato e che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi sulla salute. In realtà la vicenda non è recente, ma risale all’incirca a un paio di anni fa.

2 anni fa una notte che mi ha cambiato la vita … un periodo di negatività … dopo aver chiuso il mio ristorante a Milano , salgo sullo scooter per andare a casa (solitamente prendevo sempre la macchina ma quella sera no…) una macchina non si fermò allo stop e mi prese dentro … le mie ossa erano fuori dalla mia pelle. Non riuscivo neanche a lavarmi o mangiare da sola con questa gabbia e Ferri nella gamba se non grazie al mio compagno.

Queste le parole dell’ex di Uomini e Donne alla rivista del programma televisivo.

Diletta Pagliano ha rischiato l’amputazione e lo racconta a due anni di distanza

Non sapevo se ne sarei uscita e la mia vita potesse tornare come prima 1 anno di soli ospedali , col tempo mi ripresi , tornò il sereno e rimasi incinta del mio tommy che mi diede la forza di rialzarmi camminare … piano piano si riprese anche il lavoro riaprendo il mio ristorante e adesso (pandemia a parte ) ne apriremo molti altri io e il mio compagno. Mi vergogno ancora della mia gamba e delle mie cicatrici, ma ci convivo.

Per fortuna tutto è andato bene, anche se ha subito 14 fratture scomposte tra tibia e perone e c’era anche il rischio di un’infezione ossea e di un’amputazione.