Dimitri Diatchenko trovato morto in casa: aveva recitato in Indiana Jones Dimitri Diatchenko è morto, l'attore era molto conosciuto per i suoi ruoli in Indiana Jones e Chernobyl Diares, non rispondeva alla famiglia da diversi giorni

Dimitri Diatchenko è stato trovato morto nella propria abitazione, l’attore americano era molto famoso anche in Italia per aver recitato in diversi film celebri tra cui Indiana Jones, e “Chernobyl Diaries – La mutazione”, le cause del decesso sono ancora sconosciute

L’attore è stato trovato senza vita nella propria abitazione, dopo ripetute chiamate dei familiari le forze dell’ordine hanno fatto irruzione e hanno rinvenuto il corpo. Per ora le ipotesi più accreditate sono quelle della crisi cardiaca o un incidente domestico

L’uomo infatti, durante un lavoro casalingo, potrebbe aver subito una forte scarica elettrica che le è stata fatale. Tuttavia quel che è certo, è che non era stato contagiato dal virus. Ora a chiarire le cause del decesso sarà probabilmente l’autopsia, la famiglia al momento non ha rilasciato dichiarazioni e si dichiara sotto shock

La star del cinema aveva solo 52 anni e sembra non avesse patologie pregresse, sembrava infatti essere in buona salute e non erano noti problemi gravi. Sul suo corpo precisiamo che non sono stati rinvenuti segni di violenza e neanche nel suo appartamento sembra ci siano segni di effrazione

Alle spalle una ricca carriera cinematografica: oltre ai film già citati sopra aveva ricoperto ruoli minori anche in altri film. Originario di San Francisco, la sua prima apparizione in tv risale già al 1997 nel famoso film con Demi Moore “Soldato Jane”

Pian piano il suo talento cresce e prende parte a serie tv più importanti come “How I Met Your Mother”, “Sons of Anarchy”, “2 Broke Girls”, “Agente Smart – Casino totale”, “Alias”, “General Hospital”