Diodato vincitore del Festival di Sanremo 2020 annunciato in anticipo da Sky Diodato è vincitore di Sanremo 2020 ma si scatenano le polemiche perché Sky avrebbe annunciato la sua vincita in anticipo; ecco cos'è successo

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 e, per saperlo, abbiamo dovuto aspettare fino alle 2,31 di notte. Ma un sottopancia di SkyTg 24 lo ha spoilerato il vincitore, annunciandolo in anticipo intorno all’1,30. Potete immaginare quello che è accaduto nella sala stampa del Festival quando si è saputo.

In molti si sono chiesti come mai sia stato possibile ma la risposta è abbastanza semplice. Come ben sapete, una volta chiuse le votazione i sistemi automatici forniscono il risultato quasi immediatamente. Ma al pubblico a casa, il risultato del televoto viene comunicato un po’ in ritardo per consentire ai giornalisti che seguono il Festival di preparare i comunicati stampa e gli annunci.

Probabilmente, la persona che ha programmato l’uscita della notizia su SkyTg24 ha sbagliato qualcosa. Invece di mettere 2.32 quando il conduttore avrebbe dovuto annunciare la vittoria di Diodato sul palco dell’Ariston, l’ha programmato all’1,32. Un’altra spiegazione plausibile potrebbe essere l’errore fatto dal computer.

Semplice errore umano, errore delle macchine o spoiler voluto? Questo non ci è ancora dato a saperlo. Possiamo solo dirvi che l’errore non è passato inosservato e in molti hanno fotografato l’annuncio del sottopancia di SkyTg24. Le conseguenze sono state immediate.

Nella sala stampa i giornalisti che ancora non sapevano chi fosse il vincitore hanno cominciato a discutere chiedendo agli organizzatori delucidazioni a riguardo. Ma nessuno a risposto. La certezza della veridicità della notizia non ce l’aveva nessuno, però. Se il computer aveva sbagliato a mandare l’annuncio prima, avrebbe potuto anche sbagliare a scrivere il nome sbagliato.

E così, dopo mezz’ora di panico in sala stampa è calato un silenzio irreale. Tutti sapevano chi aveva vinto il festival, anche a casa. La foto scattata da molti mostra l’annuncio all’1,32. Ma gli altri giornalisti, per rispettare l’embargo, hanno preferito tacere e non comunicare nulla ai propri lettori, aspettando l’annuncio ufficiale.

Poi, verso le 2.31 Amadeus ha letto il nome del vincitore che, ovviamente, era Diodato.