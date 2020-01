Disney+, data di lancio in Italia e prezzi Finalmente abbiamo notizie ufficiali su Disney+: ecco quando è stata fissata la data di lancio in Italia e i prezzi

Tutto è pronto per il lancio ufficiale di Disney+, il nuovo servizio streaming che promette di dare battaglia a chi è leader nel settore da anni (vedi Netflix). Quando inizierà la programmazione in Italia? E quali saranno i costi? Ecco che finalmente tutto è stato svelato.

Il lancio di Disney+ in Europa Occidentale è stato finalmente annunciato dal settore Direct-to-Consumer & International di The Walt Disney Company: in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera si inizierà il 24 marzo 2020. In altri paesi europei, come Belgio, Scandinavia e Portogallo, invece, bisognerà aspettare l’estate 2020.

Disney+ offrirà ai suoi spettatori contenuti firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic. Ci saranno anche contenuti esclusivi come film, serie tv, documentari e corti realizzati appositamente per la piattaforma. Dal giorno del lancio si ppotrà avere accesso subito alla serie “The Mandalorian”, ad “High School Musical: The Musical: The Series”, a “The World According To Jeff Goldblum”, al nuovo “Lilli e il vagabondo” e a molto altro ancora.

L’offerta sarà disponibile sui dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Si potrà accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie. Previsto anche un numero illimitato di download su un massimo di 10 dispositivi e gli utenti potranno contare su suggerimenti personalizzati e sulla possibilità di impostare fino a sette profili, anche per bambini.

Quanto costa Disney+ in Italia

Oltre alla data di lancio, svelato anche il prezzo di abbonamento di Disney+ in Italia. Il prezzo del servizio sarà di €6.99 al mese o di €69.99 all’anno (£5.99 mese/£59.99all’ anno nel Regno Unito). Decisamente conveniente vista l’ampia offerta di contenuti che si potranno vedere in streaming!