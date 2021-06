Dj Freddie Villarosa è morto a soli 58 anni. Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di un grande conoscitore ed estimatore di un’arte che ha contribuito a diffondere in tutto lo stivale. Era un personaggio molto noto e molto amato, soprattutto perché sempre fuori dalle righe, conoscitore di tanti generi e amante della musica a 360 gradi.

Fernando Faiola, questo il vero nome di dj Freddie Villarosa, era molto noto nella sua Toscana, ma anche fuori dai confini della Regione. Aveva 58 anni ed è morto nella notte del 28 giugno 2021 a causa della broncopolmonite.

Ha trascorso una vita tra la musica, dietro una consolle, agitando le folle e creando adrenalina tra tutti i presenti. Però ha preferito andarsene in silenzio nella sua abitazione, dove si è spento a soli 58 anni facendo calare il sipario su una vita ricca di emozioni. Sempre vissute a suon di musica.

Tanti lo ricordano nelle serate di locali dell’hinterland fiorentino dove ha fatto ballare tutti quanti. Ma lo ricordano anche per il suo impegno nel sociale. Era molto attivo con l’Arci Firenze e ha organizzato molti eventi.

Novaradio, con cui ha iniziato a muovere i primi passi dietro un microfono, lo ricorda così:

Soprattutto per noi di Novaradio, con cui aveva iniziato a collaborare fin dai suoi primi vagiti radiofonici, nei primi anni ’90 mancherà tantissimo. Come a tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui, condividere la vita frenetica e un po’ incasinata della quotidianità radiofonica o anche soltanto di averlo conosciuto.

Dj Freddie Villarosa è morto dopo aver speso una vita per la musica

Il ricordo del musicista scomparso continua su Instagram, dove molti sono in lutto per la perdita che l’industria musicale ha subito.

Si chiamava Fernando Faiola, per tutti era dj Freddie Villarosa : soprattutto per noi di Novaradio, con cui aveva… Posted by Novaradio Città Futura on Monday, June 28, 2021