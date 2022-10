Dodi Battaglia colpito da un malore durante un concerto a Bologna: cosa è successo e come sta ora

Le parole del chitarrista: "Non è stress, è che dopo il 25 settembre non ho dormito per notti"

Sono queste ore di grande ansia e preoccupazione per tutti i fan di Dodi Battaglia. L’ex chitarrista dei Pooh è stato colpito da un malore mentre teneva un concerto in Piazza Maggiore a Bologna. Anche se non è successo nulla di grave, lo staff e tutti gli organizzatori hanno deciso di bloccare l’evento.

Mentre stava tenendo un concerto a Bologna, precisamente a Piazza Maggiore, Dodi Battaglia è stato colpito da un malore ed è stato costretto ad annullare l’evento. La disavventura che ha colpito l’ex chitarrista dei Pooh ha fatto sprofondare tutti i presenti nella preoccupazione più totale. Ma come sta ora Dodi? Scopriamolo insieme.

In seguito alle numerosi voci in circolazione riguardo il malore che lo ha colpito, il musicista è intervenuto chiarendo una volta per tutte la questione. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore. Grazie. Grazie grazie ancora.

E, continuando, Dodi Battaglia ha scritto:

Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo.

Infine, l’ex membro dei Pooh ha concluso:

Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene.

Non sono potuti mancare messaggi di affetto e vicinanza inviato a Dodi Battaglia. Tra i tanti, riportiamo le parole che Francesco Facchinetti ha inviato al musicista: