Domenica In di Mara Venier, anticipazione 5 aprile: tutti gli ospiti Ecco un'anticipazione di quelli che saranno tutti gli ospiti della puntata di domenica 5 aprile di Domenica In, programma diretto da Mara Venier

Nella puntata del 5 aprile di Domenica In ci sono diversi ospiti, come sempre. Come ogni domenica, la magia di Mara Venier porterà un po’ di gioia in tutte le case, con interviste a personaggi famosi, storie di vita e tanta musica. L’obiettivo è quello di far passare un po’ di tempo in spensieratezza a tutti coloro che la seguono ogni settimana.

La Regina della domenica accoglierà nel suo studio, in collegamento da casa, come ogni settimana, diversi personaggi da sottoporre alle sue interviste. Per quanto riguarda la puntata del 5 aprile 2020, secondo le anticipazioni, dovremmo vedere in collegamento da remoto molti ospiti.

Tra questi, vediamo diverse persone note al pubblico, tra cui Vittorio Grigolo, ex coach di Amici di Maria De Filippi, Max Biaggi, il pilota motociclistico quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike, e, guest star, Stefano De Martino.

Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, programma che la Rai ha deciso di mandare in replica sul suo secondo canale, sarà ospite di Mara Venier. In questi giorni, l’ex ballerino sta lavorando da remoto, in casa, con la sua altrettanto famosa moglie Belén Rodriguez. I due, inoltre, hanno da poco confermato anche l’arrivo del loro secondo figlio, che farà del loro primogenito, Santiago, un fratello maggiore.

La notizia del loro desiderio nell’avere un secondo figlio, però, non è cosa nuova: infatti, i due da diverso tempo avevano dichiarato di essere pronti a diventare di nuovo genitori. Per quanto riguarda la musica, ci sarà, invece, come ospite Katia Ricciarelli, una grande amica della padrona di casa, Mara Venier.

Tra gli altri ospiti in collegamento vedremo anche Giorgio Panariello e Red Canzian. Inoltre, pare che zia Mara Venier si occuperà anche, in una parte della puntata del 5 aprile, di raccontare qualche storia tratta dalla vita dei cittadini in questo periodo critico, portando anche delle riprese fatte all’interno degli ospedali. Saranno, inoltre, intervistati anche il Dottor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma e poi ci sarà il sindaco di Venezia Luigi Brungaro.