Domenica In, il prezzo da capogiro dell’outfit di Belen Rodriguez

La showgirl argentina Belen Rodriguez sta vivendo un periodo davvero magico. In attesa della nascita della piccola Luna Marì, Belen si gode la sua storia d’amore con il compagno Antonino Spinalbese. Nella giornata di domenica 28 marzo, la modella e influencer è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

Domenica 28 marzo è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. La padrona di casa ha ospitato Belen Rodriguez per una piacevole chiacchierata. La showgirl argentina, dunque, intervistata da Mara Venier, ha raccontato la sua vita partendo dall’infanzia. Ovviamente, non ha potuto fare a meno di parlare della sua storia d’amore con il nuovo compagno Antonino Spinalbese e della sua seconda gravidanza.

Sempre impeccabile e con un fisico che tutte le invidiano, Belen Rodriguez nella puntata di Domenica In ha sfoggiato un look che non è passato inosservato. Infatti, la showgirl argentina ha optato per un abito perfetto per le sue curve, elegante e femminile. L’abito in questione appartiene al brand The Mannei ed ha un prezzo da capogiro.

Un outfit elegante e femminile quello sfoggiato da Belen Rodriguez a Domenica In. La conduttrice di Tu Si Que Vales, per l’intervista con Mara Venier, ha optato per un abito The Mannei color talpa che si adatta perfettamente alla sua fisicità di questo periodo.

L’abito in questione è molto morbido e tale modello, il Na’ur, si può trovare in vendita sul sito della casa di moda. Il tessuto del vestito è leggero e fluido ed è perfetto per le mamme in dolce attesa. L’outfit di Belen, però, ha incuriosito i telespettatori soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Come presente anche sul sito, l’abito è venduto ad un costo di 991 euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, Belen ha optato per dei sandali con tacco color arancione con strass scintillanti sul cinturino. Con questo look ancora una volta Belen si è confermata come icona di eleganza, femminilità e stile.