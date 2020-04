Domenica In, Mara Venier commossa per il video del nipotino Claudio Durante la diretta di Domenica In, Mara Venier riceve in sorpresa un video dove c'è il suo nipotino Claudio e si commuove lasciando scappare qualche lacrima

Durante la diretta pasquale di Domenica In, Mara Venier ha ricevuto una sorpresa bellissima. Gli autori, per ringraziare Mara Venier del lavoro che sta facendo in questo periodo, hanno deciso di omaggiarla con un bellissimo video che ritraeva il suo amato nipotino Claudio. La conduttrice non è riuscita a non commuoversi ed a trattenere qualche lacrimuccia.

Mara Venier è stata la protagonista assoluta della Pasqua del 2020, essendo la fonte televisiva di intrattenimento principale nella domenica del 12 aprile. Grazie anche a lei, forse qualche persona in più è riuscita a sorridere, anche se chiusa in casa da sola. Per questo motivo, hanno deciso di far sorridere anche lei con una dolcissima clip del suo nipotino.

Nel video, il piccolo Claudio, soprannominato dai suoi nonni Iaio, sfodera un sorrisone alla telecamera mentre saluta la nonna, la quale gli è distante a causa di questo periodo di reclusione. Come ha poi spiegato la stessa conduttrice successivamente su Instagram, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Così scrive zia Mara Venier sul suo social: “Oggi non ce l’ho fatta …non mi aspettavo questa bella sorpresa…siamo tutti più fragili..e non vedere i nostri nipoti è devastante…buona Pasqua a tutti e scusate….”

Insieme a Iaio, nel video compaiono anche tanti altri bambini con in mano dei disegni del famoso arcobaleno con scritto “Andrà tutto bene” i quali, tutti in coro, recitano alla videocamere “Buona Pasqua zia Mara!“.

Il piccolo Claudio è il figlio del secondogenito di Mara Venier, Paolo Capponi, nato dalla prima relazione della donna con Pier Paolo Capponi. Come la stessa ha dichiarato in un’intervista, la nascita del suo nipotino ha fatto da collante nella sua relazione con il figlio, anche per questo lei è molto attaccata al piccolo.

Possiamo sfidare chiunque a non cedere all’emozione davanti ad un video del genere. Sappiamo tutti come Mara Venier abbia scelto, dopo un piccolo stop della trasmissione, di continuare, anche se da sola in studio, a mandare avanti Domenica In, per provare a portare un po’ di gioia nelle case degli italiani in questo periodo buio.