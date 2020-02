Domenica In Mara Venier fa una gaffe in diretta, ma non è colpa sua Mara Venier durante la diretta di Domenica In fa una gaffe, ma si giustifica :"Non è colpa mia"

La puntata di ieri sera, di Domenica In, andata in onda su Rai uno è stata una puntata piena di musica e divertimento. Serata dedicata per la maggior parte a Sanremo. Ma la puntata si fa ancora più interessante quando, la padrona di casa, Mara Venier, fa una clamorosa gaffe, che non è di certo passata in osservata al pubblico. La conduttrice a quel punto, con l’ironia che la contraddistingue, riprende in mano la situazione. E non solo, si lascia sfuggire anche un piccolo segreto, del dietro le quinte del programma. Nel corso della puntata si sono susseguiti innumerevoli ospiti usciti dalla gara di Sanremo. Tra i tanti nomi che vanno da Bugo a Elettra Lamborghini si è terminato con Elodie, sempre molto elegante e raffinata. E’ proprio con quest’ultima che la conduttrice fa la sua gaffe. Durante l’intervista, che riguardava il percorso di vita di Elodie e la sua partecipazione al festival, Mara Venier fa uno strafalcione e perde le staffe in diretta. Ma niente di grave. La padrona di casa, anche questa volta, si è contraddistinta per la sua spiccata ironia. Mara Venier, durante l’intervista, si rivolge alla cantante e dice :” Durante la serata delle cover, tu hai portato Terra Promessa, un testo di Eros Ramazzotti “, la Elodie la corregge immediatamente e risponde :” No, Ho cantato adesso tu”. Questo l’errore della zia d’italia, che come al solito si fa riconoscere per i suoi inciampi televisivi. Così la conduttrice perde le staffe. Si ha fatto la sua solita gaffe, ma questa volta non è colpa sua. Subito dopo l’errore si alza e prendere il cartello, e fa leggere quello che i suoi autori avevano scritto sul gobbo, aggiungendo :” Poi dicono che la zia è ri****ta , non lo sono”. Mara ci piaci cosi come sei, con la tua solita ironia. La zia d’italia.