Domenica In, Rocio Munoz Morales confessa: “Raoul Bova è la mia forza” A Domenica In, Rocio Munoz Morales si confessa raccontando a Mara Venier il suo legame con l'attore Raoul Bova e così esclama: "Raoul Bova è la mia forza"

Ospite nella puntata Pasquale di Domenica In, in collegamento da remoto, è stata anche Rocio Munoz Morales, l’attrice spagnola partner di Raoul Bova dal 2013 a questa parte. La donna, raccontando il suo legame con il compagno, utilizza delle parole davvero toccanti. A riguardo, infatti, esclama: “Raoul Bova è la mia forza”.

Davanti a zia Mara Venier, tutti riescono ad aprirsi, anche Rocio Munoz Morales sulla sua relazione con Raoul Bova. La coppia, nel complesso, è sempre stata molto riservata, non si è mai mostrata molto al pubblico. A Domenica In, l’attrice decide di raccontare del suo legame con il compagno.

I due si incontrarono sul set di “Immaturi, il viaggio“. A quei tempi, lo scoppio della loro storia fece molto scalpore, dato che l’attore romano era ancora legato alla sua ex moglie, Chiara Giordano, la quale è anche la madre dei suoi figli: Francesco Leon e Alessandro. Dati i continui attacchi da parte del gossip e sui social, i due si sono tenuti per molto tempo lontani dai riflettori, coltivando a distanza la loro relazione.

Solo da qualche hanno a questa parte si sono iniziate a vedere le prime foto della loro vita insieme su Instagram, rompendo un po’ il ghiaccio della loro riservatezza. La bella spagnola ha raccontato nello studio di Mara Venier la loro quotidianità in compagnia anche delle loro due figlie: Luna e Alma.

Così dice in diretta a Domenica In: “Siamo tutti quanti sani in famiglia, però la vita ci ha messo tutti a dura prova. Per me è giusto parlare, condividere con le persone con cui vuoi bene, tutte le debolezze, lo faccio con Raoul perché ho la possibilità di abbracciarlo la notte e di piangere sulla sua spalla”.

Poi racconta di tutto questo tempo che i due stanno vivendo insieme e dei loro sentimenti: “Stiamo ricoprendo la quotidianità del condividere del tempo assieme, di amarci h24 e sicuramente riscoprendo anche la bellezza delle parole. Visto che è un momento nel quale non possiamo abbracciarci, è bello dire grazie, ti prego, per favore. È un esercizio che pratichiamo molto a casa assieme, anche con le bambine”.