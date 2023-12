Domenica In, spunta la presunta sostituta di Mara Venier: nome choc

Stando alle sue parole, questo sembra essere l’ultimo anno di conduzione per Mara Venier a Domenica In. Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Nuovo’ ha reso pubblico il nome della presunta sostituta della conduttrice: scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Queste le parole che Mara Venier ha rilasciato sul sul ultimo anno a Domenica In:

Dopo l’annuncio di zia Mara, è subito scattata la caccia all’identità della sua sostituta e il nome emerso è senza ombra di dubbio choc. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un retroscena sulla presunta sostituta di Mara Venier a Domenica In è stato fornito dal settimanale ‘Nuovo’. Stando a quanto rivelato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, pare che sarà proprio Barbara D’Urso a sostituire zia Mara nella nuova edizione di Domenica In. Questo è quanto rivelato dal noto giornale:

E, continuando con la rivelazione, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi aggiunto:

Non solo Sanremo, i manager di Viale Mazzini hanno anche altri progetti da definire. Il futuro di Domenica in, per esempio. Perché la Venier ormai pare irremovibile: ‘E la mia ultima stagione’, ha detto. Quindi è partita la caccia all’erede della conduttrice. Mara è una donna sentimentale e spera che la sua ‘creatura’ venga affidata a una persona speciale. Una che sappia mettere il cuore in tutto ciò che fa, proprio come lei.