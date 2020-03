Domenica In torna il 22 Marzo: Mara Venier ha deciso Domenica In torna in onda domenica 22 Marzo: Mara Venier, anche in piena emergenza Coronavirus, non si tira indietro. Ecco quali saranno le modalità

Domenica In non si ferma: il programma di Mara Venier riparte da questa domenica 22 Marzo. Le modalità della messa in onda saranno certamente diverse, ma i telespettatori possono rivedere l’amata conduttrice questa domenica

Dopo la partecipazione dei due viceministri Sileri e Ascani lo studio era stato sanificato fermandosi quindi per una puntata, ma ora sembra che ci siano le condizioni per tornare in onda. Lo fa sapere la conduttrice in una nota

“Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta”

Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band. Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie; pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina, compreso Sileri, che solo sabato per citarne unico si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c’è stato, lo scoprivo lunedì. Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto.

Ovviamente la puntata sarà diversa, sarà a porte chiuse e non ci sarà il pubblico, ma sicuramente eccezionale. Gli autori avranno già in mente un modo per intrattenere i telespettatori e la conduttrice sarà sicuramente portare a casa uno straordinario risultato

Il Coronavirus sta cambiando tutto il Paese e anche il mondo dello spettacolo non poteva di certo non risentirne, molti palinsesti sono stati stravolti, tanti programmi cancellati e moltissimi altri rimandati.