Don Matteo 13 sarà fatto? Nino Frassica si espone: “Non è un addio” Nino Frassica, attore di gran carriera e volto noto della fortunata serie Tv Don Matteo, parla del successo della fiction seguita da milioni di persone

Nino Frassica, attore siciliano di grande caratura, festeggia quest’anno 50 anni di carriera e in una intervista ha deciso di raccontare il grande successo della fortunata serie tv Don Matteo, giunta alla dodicesima edizione. Ma Don Matteo 13 si farà? Scopriamolo.

Nino Frassica durante l’intevista oltre ad aver parlato della serie Tv Don Matteo, ha anche detto la sua opinione in merito alla scelta degli autori di far morire uno dei personaggi della seguitissima serie tv: Caterina (la moglie del maresciallo Cecchini) e sulla possibilità che venga realizzato Don Matteo 13. Il 19 Marzo è andata infatti in onda l’ultima puntata della 12esima stagione di Don Matteo.

L’ultima puntata di Don Matteo 12 ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, confermandosi ancora una volta leader della prima serata. Nino Frassica quindi ha deciso di rassicurare i telespettatori, ormai veri e propri abbonati della serie tv, dicendo che Don Matteo13 probabilmente si farà ma niente è ancora certo.

Nella 12esima stagione di Don Matteo, Nino Frassica aveva dovuto dire addio alla sua partner televisiva, Caterina. Alla domanda su come avesse accolto la notizia che Caterina non ci sarebbe stata, l’attore siciliano ha risposto: “Lo sapevo già da un po’. Sono idee degli autori che immaginano una realtà. Purtroppo la vedovanza è qualcosa che succede. Hanno immaginato questa relazione tra Nico e la madre della Capitana per intrecciare un po’ le cose”.

La risposta più importante che ha tenuto tutti sulle spine ha riguardato la possibilità di poter assistere alla tredicesima stagione di Don Matteo. Quindi, l’ultima puntata di Don Matteo 12 è stato un arrivederci o un addio? L’attore ha così risposto: “ No, no. Non è un addio. La vita continua, non può finire. Per adesso c’è la paura che sia l’ultima stagione, ma noi tutti sappiamo che continua tutto sommato. é la gente che ce lo chiede, non fare una 13esima stagione sarebbe un vero peccato”.