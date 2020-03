Donatella Rettore dopo l’operazione al tumore: “mi hanno detto che non morirò” Donatella Rettore è tornata sui social, dopo l'operazione al tumore la cantante pubblica un post rassicurante: "mi hanno detto che non morirò"

Donatella Rettore è tornata sui social, la famosa cantate dopo l’operazione per il tumore al seno che ha affrontato in questi giorni ha voluto rassicurare i fan che, almeno virtualmente, le hanno dato sostegno e l’hanno spronata a tenere duro nonostante il ricovero in piena emergenza nazionale

La cantante ha aggiornato sulla situazione non appena si è sentita meglio, sembra che un’altra battaglia, come la chiama lei, l’abbia vinta brillantemente:

“MI HANNO DETTO CHE NON MORIRO’ … ALMENO NON SUBITO😍💖😘 QUELLA BATTAGLIA L’ABBIAMO VINTA . GRAZIE AL DOCTOR MORA E AL SUO TEAM , CHE NON SMETTERO’ MAI DI RINGRAZIARE .

NON è STATO FACILE , PERCHé ERAVAMO CIRCONDATI DA UN’ALTRA GUERRA ! GRAZIE AL DOTTOR AVVENTI , SEMPRE PREMUROSO E RASSICURANTE ! ALLO IOV TUTTO , VI VOGLIO BENE E SEMPRE RICONOSCENTE :-)”

Ad annunciare che la donna era stata operata, era stato in lacrime Maurizio Coruzza che aveva spiegato che, all’inizio dell’emergenza nazionale, la donna aveva subito un’operazione al seno per rimuovere il cancro. Dopo l’operazione la cantante si era anche collegata in diretta a Storie Italiane e aveva raccontato il suo stato di salute

“Ho ancora un po’ di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti”

“Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di emergenza che è una cosa che non si è mai vista”.

“È stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti”.