Donatella Rettore operata all’Oncologico, il messaggio ai follower Donatella Rettore è stata operata d'urgenza all'Oncologico Veneto e ha salutato i fan, chiedendo sostegno per il marito Claudio Rego e per i suoi cani

Donatella Rettore è stata operata d’urgenza allo IOV, l’Istituto Oncologico Veneto. La notizia stata comunicata dalla cantante stessa con un post sui social. Nel post c’è un messaggio ai fan e una richiesta commovente di sostegno per il marito Claudio Rega e per i suoi cani: Orso, Lupo e Collins.

Donatella Rettore ha deciso di condividere con tutti questa notizia che la riguarda: la cantante è stata operata allo IOV, l’Istituto Oncologico Veneto. Poco prima di entrare in ospedale, ha scritto un doloroso messaggio sui social, rivolto ai suoi fan. La cantante ha spiegato cos’era successo e ha chiesto a tutti di dare sostegno morale al marito Claudio Rega e ai suoi cani:

“Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… Non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio ma non chiamatelo ora è già scosso di suo, Orso, Lupo e Collins ♥️ #rettore”.

Un fulmine a ciel sereno per Donatella Rettore in un momento molto delicato come quello che sta attraversando il nostro paese in questo momento. La cantante aveva affrontato già questa brutta malattia che, a quanto pare, si è ripresentata.

Da sempre amante degli animali, Donatella Rettore ha voluto rivolgere un pensiero anche a loro, i suoi 3 cani. Ha chiesto a tutti di sostenere suo marito, Claudio Rega, in questo momento difficile. Ha aggiunto, però, a chi gli vuole stare vicino, di non chiamarlo al telefono, in quanto ancora scosso dalla notizia dell’operazione.

La cantante ama molto gli animali e cerca di aiutarli come meglio può. Qualche giorno fa aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video della Lav che spiega ai proprietari di animali come gestire i loro compagni di vita a 4 zampe in questo momento.

Noi non possiamo fare altro che mandare un grande abbraccio a Donatella Rettore e augurarle di stare presto meglio e di tornare ad incantarci con la sua meravigliosa voce.