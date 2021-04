Dopo le splendide esibizioni sul palco del Festival di Sanremo, per il cantante arriva la gioia di un figlio

Gioia infinita per il noto cantante e per la sua storica compagna. Ghemon, dopo le sue ottime esibizioni sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, ha ricevuto la notizia più bella che possa ricevere un uomo. Giulia Diana, sua compagna ormai da molti anni, è incinta del loro primo figlio insieme. La conferma da parte dei diretti interessati ancora non è arrivata, ma a lanciare lo scoop ci hanno pensato alcuni amici della coppia.

Credit: 8giuliadiana8 – Instagram

Stando a quanto riporta il settimanale DiPiù, rivista alla quale è arrivato lo spoiler, il cantante e la sua compagna sono in dolce attesa di una bella femminuccia. La nascita dovrebbe arrivare durante la prossima estate.

Sebbene la notizia ancora non sia stata confermata dai prossimi neo mamma e neo papà, i fan già impazzano ed esprimono la felicità per il loro beniamino.

Chi è la Giulia Diana, compagna storica di Ghemon?

Credit: 8giuliadiana8 – Instagram

La donna che renderà Ghemon papà per la prima volta, si chiama Giulia Diana. Lei è una manager nel settore dell’organizzazione di eventi, nata ad Aprilia ma naturalizzata napoletana, come scrive lei stessa sul suo account Instagram. Si è trasferita nel capoluogo campano proprio per vivere il suo grande amore.

La sua più grande passione sono i tatuaggi, che porta e mostra fiera su gran parte del suo corpo. Quella che invece, per lei, è più una missione che una passione, è il mondo vegan. Gestisce una pagina chiamato SEITANfoFICA in qualità di attivista.

È apparsa in tv ed è diventata famosa anche per aver collaborato con Le Iene, nell’organizzazione di un simpatico scherzo fatto dal programma della Mediaset al suo fidanzato.

La loro storia d’amore è nata un po’ per caso, dopo tanti anni di amicizia. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair un paio di anni fa, Ghemon ha confidato:

Era una delle mie migliori amiche. Una sera l’ho guardata e le ho detto ‘io ti amo e tu?’, e lei ‘ti amo anche io’.

Nel corso di altre interviste, rilasciate dal cantante nel corso degli anni, ha ammesso anche che Giulia è stata fondamentale soprattutto in uno dei periodi più brutti della sua vita. Quando una brutta depressione lo aveva colto e sembrava non volerlo mollare più.