Dopo l’infortunio Francesca Michielin sale sul palco dell’Ariston senza stampelle: ecco come fa ad esibirsi 

Francesca Michielin ha dimostrato grande determinazione esibendosi sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, nonostante un infortunio subito alla vigilia della manifestazione. La cantante, grazie a una particolare protezione al piede, è riuscita a esibirsi senza l’ausilio delle stampelle, mostrando il suo talento e la sua resilienza.

Francesca Michielin si esibisce senza stampelle a Sanremo

Durante la serata di mercoledì 13 febbraio 2025, Francesca Michielin ha portato sul palco del Festival la sua canzone “Fango in paradiso”. Nonostante l’incidente che l’ha costretta a indossare un tutore e ad utilizzare le stampelle nelle prime fasi dell’evento, la cantante è riuscita a esibirsi senza alcun aiuto. Questo risultato è stato possibile grazie a una particolare protezione che le ha permesso di sostenere il peso del corpo durante l’esibizione. Michielin ha rivelato che, per poter cantare, ha indossato una scarpa fissata con del nastro adesivo, riuscendo a rimanere in piedi solo per il tempo necessario alla sua performance. Le sue parole hanno evidenziato la difficoltà dell’impresa: “Mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piede. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell’esibizione”. Nonostante le avversità, la cantante ha affrontato il palco con coraggio e passione, ricevendo calorosi applausi dal pubblico.

L’emozione sul palco dell’Ariston

Al termine della sua performance, Francesca Michielin non ha potuto trattenere le lacrime, manifestando una forte emozione che ha colto tutti di sorpresa. Dopo aver cantato, ha abbracciato Carlo Conti, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. La sua esibizione, oltre ad essere un momento artistico, è stata anche un forte messaggio di resilienza e determinazione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile perseguire le proprie passioni. La presenza di Michielin sul palco ha rappresentato un momento significativo per il Festival, lasciando un’impronta indelebile nella memoria del pubblico.

L’infortunio e la reazione sui social

Francesca Michielin ha condiviso la notizia del suo infortunio attraverso un post su Instagram, rivelando di essere caduta dalle scale del teatro Ariston poco prima dell’inizio del Festival. Con un tocco di ironia, ha scritto: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta a Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”. A corredo del messaggio, ha pubblicato una foto che mostrava il tutore al suo piede. Nonostante la caduta, ha voluto partecipare al Festival, sfilando sul green carpet con le stampelle. Questa situazione ha messo in luce la sua forza di volontà e la sua passione per la musica, che l’hanno portata a esibirsi nonostante le circostanze sfavorevoli. La determinazione di Michielin ha avuto un forte impatto, ispirando molti a non arrendersi di fronte alle difficoltà.