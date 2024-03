“Dopo tanti anni chi l’avrebbe mai detto” l’annuncio choc riguarda Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Tanti anni fa Fabrizio Corona e Belen Rodriguez erano una coppia affiatata e felice. La loro storia si è conclusa, ma pare che i due siano riusciti a rimanere amici nonostante tutto. Questo è quello che si diceva fino a qualche giorno fa, in quanto fra i due sarebbe scoppiata una violenta lite.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Ecco che cosa è successo in un ristorante tra la showgirl e l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona-Belen Rodriguez: anni d’amore e poi la lite

Tra le coppie che gli italiani non dimenticheranno rientra quella formata da Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. Belli, ricchi e famosi, anche se tutto questo non è bastato a garantire loro il lieto fine. I due si sono infatti lasciati qualche anno fa ma, nonostante tutto, sono rimasti in ottimi rapporti.

In più occasioni la showgirl ha parlato molto bene di Fabrizio, mentre lui non si è mai fatto scrupoli laddove la stessa avesse bisogno di aiuto. L’ha sempre difesa e sostenuta nonostante in molti denigrassero l’amicizia tra i due.

Purtroppo però tutto sembra essere cambiato nelle ultime ore, quando i due avrebbero avuto una forte lite all’interno di un locale rinomato nei pressi di Milano. Che cosa è successo di così grave tra due persone che in passato si sono tanto amate?

Belen Rodriguez litiga con Fabrizio Corona

Credits: M Social Magazine

Belen si trovava a pranzo con la madre Veronica presso un bellissimo ristorante di Milano quando Fabrizio si sarebbe presentato all’improvviso al suo cospetto. Belen avrebbe giudicato questo atteggiamento di Fabrizio come pesante ed estremamente invadente.

Come se tutto questo non bastasse, la donna si sarebbe lamentata della presenza dei fotografi fuori dal locale, in quanto gli stessi avrebbero potuto fotografarli insieme, alimentando ulteriormente i gossip in questione.

La showgirl si sarebbe poi scaldata in quanto la presenza dell’uomo metterebbe a dura prova la sua carriera, facendole saltare i contratti lavorativi che la stessa potrebbe ricevere da un momento all’altro. Forse si riferisce alla sua prossima partecipazione a Ballando con le stelle. I due faranno pace oppure si tratta della goccia che ha fatto traboccare il vaso?