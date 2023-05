Il dramma di Corinne Clery: “Mio figlio non mi parla”

Corinne Clery è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Come capita spesso durante la permanenza con la natura, diverse persone tirano fuori problemi personali che vorrebbero risolvere.

Corinne ha un figlio di nome Alexandre Wayaffe con il quale ormai ha rotto i rapporti da 6 anni.

Alexandre Wayaffe è l’unico figlio di Corinne Clery e del conduttore radiofonico francese Hubert Wayaffe. La coppia si è sposata nel 1967, quando l’attrice aveva 17 anni. Molto riservato e lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, della sua vita si sa molto poco. Oltre a lui Corinne ha anche due figlie con le quali ha un ottimo rapporto.

Alcuni giorni ha ha parlato del figlio in diretta. “Da quando sono qua io penso a mio figlio sempre. I percorsi non sono sempre facili, con gli anni mio figlio ed io ci siamo allontanati. Un giorno abbiamo avuto una grande litigata, ma ce n’erano state altre, e ognuno è andato per conto suo. Non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita. Sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace perché è stato la mia vita. Mi piacerebbe avere un dialogo che non c’è, forse magari un giorno deciderà di battere alla mia porta” – le sue parole.

Dopo il racconto molto commovente anche Enrico Papi ha preso la parola ed ha detto.

“Perdere una mamma è una cosa devastante. Io ti consiglio di metterti in contatto con tua mamma e di non perdere questo tipo di rapporto perché in una vita come questa, piena di difetti e imperfezioni, la mamma è l’unica persona che riesce a renderla perfetta. Credimi quando non ci sarà più ti mancherà. Ora ogni momento perso è veramente perduto per sempre” – le parole dell’opinionista che ha trovato l’approvazione del pubblico.