Dramma per Tiziano Ferro, il cantante bloccato in America: “Non posso partire” Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Tiziano Ferro è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In questi giorni il cantante sta vivendo un vero e proprio dramma per via del divorzio dall’ormai ex marito Victor Allen. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Intervistato dai microfoni di Radio 2 Happy Family, il programma radiofonico condotto da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia, Tiziano Ferro ha espresso il suo dispiacere per non essere potuto volare in Italia e incontrare i fan in occasione della presentazione del suo libro. Stando alle sue parole, ci sarebbero alcuni problemi per via del divorzio da Victor Allen.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto bene, sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California. Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui. La prendo a ridire.

Tiziano Ferro, le parole sul divorzio dal marito Victor Allen

In una recente intervista rilasciata al giornale ‘Corriere della Sera’, Tiziano Ferro si è lasciato andare ad alcune rivelazioni in merito al divorzio da Victor Allen. Queste sono state le parole del cantante a riguardo:

Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma ad un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Tiziano Ferro riuscirà a risolvere questo problema in modo da poter tornare in Italia e incontrare tutti i suoi fan.