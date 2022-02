Le è scappato proprio mentre toglieva i baffi del suo costume da Zorro: cosa ha detto Drusilla Foer per attirare l'attenzione del pubblico

Continua la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Drusilla Foer, tra le sue tante uscite sul palco dell’Ariston, è apparsa vestita da Zorro.

Le sue foto stanno impazzando i social network in questi ultimi minuti, il pubblico italiano la adora e l’ha definita la migliore di tutte le co-conduttrici del Festival della canzone italiana.

Ma è successo qualcosa, mentre indossava il costume da Zorro e in molti lo hanno notato e adesso Twitter è impazzito!

Proprio nel momento in cui la bella Drusilla ha strappato via i baffi, le è uscita una mezza bestemmia: “Dio Crist…”. Fortunatamente l’attrice e star del web se ne è presto resa conto e si è fermata in tempo!

Il pubblico lo ha però notato e non ha perso tempo a commentare la cosa sui social network!

È la cosa più spontanea mai vista!

Il ‘Dio Crist..’ di Drusilla Foer potrebbe essere la cosa più spontanea di questa serata.

Chi è in realtà Drusilla Foer

Non si fa altro che parlare di lei in questi ultimi minuti, la co-conduttrice di Amadeus per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Drusilla Foer è un personaggio ideato dal fotografo toscano Gianluca Gori.

Prima ha spopolato sul web e poi anche al cinema e nel mondo televisivo. Drusilla ha una storia vera alle spalle, un’infanzia e perfino un matrimonio. È stata sposata con Harve Foer, dal quale ha preso il cognome e dopo la sua morte, si è rifiutata di cercare ancora l’amore.

È nata a Siena da una famiglia benestante e ha vissuto prima a Cuba e poi a New York.

Il pubblico adora la sua eleganza, il suo essere una nobildonna e la sua ironia.

Il suo Alter ego chi è? Gianluca Gori è un attore e fotografo e non ci sono molte notizie riguardo la sua vita privata. È conosciuto per essere l’uomo che si traveste da Drusilla Foer.