Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante… chissa' cosa avresti detto del coronavirus, di citta' vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te senza la tua risata che rieccheggia di stella in stella….#fabriziofrizzi❤️ #2annifa #26marzo