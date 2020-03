Durante la quarantena, Fabrizio Corona festeggia il compleanno con gli amici e parenti Fabrizio Corona, nonostante la quarantena Nazionale, decide comunque di festeggiare il suo compleanno in casa con i suoi amici e parenti, il tutto a Milano

Nonostante la quarantena, Fabrizio Corona sembra non trovare alcun motivo per evitare di festeggiare il suo compleanno. L’uomo, infatti, è stato ritratto dentro casa sua a dare una festa con amici e parenti. Il tutto si svolge a Milano, centro della pandemia.

Dopo un pomeriggio intensi di allenamenti privati con il personal trainer, Fabrizio Corona decide di festeggiare anche il suo compleanno. Contrariamente a come molti stanno facendo in questo periodo critico, spegnendo, magari, solo le candeline, Fabrizio Corona decide di dare una bella festicciola nel suo appartamento a Milano, Tra gli ospiti vediamo un po’ di vip famosi e altri parenti ed amici.

Nella serata del 28 marzo, infatti, Fabrizio Corona viene ritratto in foto e video a festeggiare le sue 46 primavere in compagnia di Nina Moric, l’ex moglie, il figlio Carlos Maria, e altri amici e parenti. Subito si scatenano le critiche a questo gesto. Infatti, in tempi normali, probabilmente non avrebbe ricevuto alcun tipo di critica a questo evento, ma nel bel mezzo di una quarantena scatenata da una pandemia mondiale, la questione è decisamente diversa.

La presenza di queste altre persone è assicurata, oltre che dalle foto, anche dal fatto che siano in diversi a tenere in mano il cellulare per immortalare il momento. Infatti, il problema non sono Nina Moric e il figlio, dato che alle persone divorziate è consentito vedersi, con i rispettivi figli, anche durante la quarantena, ma il problema sono tutti gli altri. Tra questi c’è il collaboratore storico di Fabrizio Corona, ma anche il personal trainer, Nathan Martelloni, con la fidanzata e anche un’amica di Nina Moric. Già tempo addietro, fabrizio Corona era stato ripreso per aver fatto entrare in casa sua, nonostante le regole della quarantena, il suo personal trainer, che, ovviamente, non è incluso nelle persone che si possono frequentare in questo periodo.