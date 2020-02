Dynasty, che fine hanno fatto i protagonisti? Vi ricordate Dynasty, la soap che racconta l'epopea della famiglia Carrington? Ecco che fine hanno fatto i protagonisti

Siamo sicuri che in molti ricordano ancora Dynasty, la soap opera che raccontava la rivalità tra le famiglie Carrington e Colby visti come dei moderni Montecchi e Capuleti. La serie raccontava le storie d’amore, le avventure, gli intrighi e gli affari di due ricche famigli ed è stata una delle più seguite in tutto il mondo. Ecco a distanza di quasi 40 anni che fine hanno fatto i protagonisti di Dynasty.

Dynasty fu trasmessa per la prima volta in Italia da Rete 4 il 15 settembre 1982. In seguito, nel 1984 la soap opera passò a Canale 5. Ecco quali erano i protagonisti principali, cosa fanno e come sono diventati adesso, dopo tutti questi anni.

John Forsythe – Blake Carrington

John Forsythe interpretava il protagonista della serie, Blake Carrington, patriarca miliardario e proprietario della compagnia petrolifera Denver-Carrington. Si tratta di un personaggio spietato, calcolatore, freddo e cinico ma che, episodio dopo episodio, diventa più dolce arrivando addirittura ad accettare la omosessualità del figlio Steven Carrington.

Dopo Dynasty, John Forsythe ha recitato in vari film ma diventa famoso a livello mondiale con il ruolo avuto in “Charlie’s Angels” e, ovviamente con quello in Dynasty. Si è spento a 92 anni, nel 2010 in seguito a una polmonite.

Linda Evans – Krystle Carrington

Linda Evans ha interpretato Krysle Carrington, ex segretaria di Blake Carrington che, in seguito, è diventata la sua seconda moglie. Nonostante il suo carattere dolce, ha dovuto difendersi dalle aggressioni dell’ex moglie di Blake Carrington, Alexis Colby.

Dopo Dynasty, Linda Evans recita in altri film tra cui “Tom Horn” ma torna alla ribalta nel 2009, partecipando al reality Hell’s Kitchen dove si è aggiudicato il primo posto. Purtroppo, nel 2014 è iniziato il suo declino. Quel anno è stata arrestata per guida in stato di ebrezza e condannata a 1 anno con la condizionale. L’ultimo suo ruolo è stato nel film “L’ultimo anello dell’inganno” del 1997.

Joan Collins – Alexis Colby

Joan Collins che nella serie ha interpretato il ruolo di Alexis Colby è un’attrice britannica di grande talento. Prima di lei i produttori avevano offerto quel ruolo a Elizabeth Taylor e Sophia Loren che lo avevano rifiutato. Nella soap è una donna perfida, senza scrupoli e cattiva, madre dei figli di Blake Carrington (che all’inizio erano 2 poi sono diventati 4).

Il ruolo di Alexis Colby l’ha resa una delle attrici più conosciute al mondo portandole cifre da capogiro. Ma quello non è stato il suo ruolo migliore. Joan Collins ha recitato in diversi altri film. L’abbiamo vista per l’ultima volta sul piccolo schermo nel 2018, nell’ottava stagione di “American Horror Story” ma è ancora molto seguita dai giornali di gossip.

Al Corley – Steven Carrington

Nella soap opera Dynasty, Al Corley interpreta Steven Carrington, il figlio primogenito di Blake Carrington e Alexis Colby. Nonostante sia dichiaratamente omosessuale, Steven Carrington si è sposato 2 volte. La prima moglie, Sammy Jo gli ha regalato il figlio Danny. La seconda moglie si chiamava Claudia. Al Corley è stato rimpiazzato dalla terza stagione dall’attore Jack Coleman.

Al Corey lascia, dunque, la soap nel 1984 e si dedica alla musica. Sembra avere successo all’inizio ma poi, dopo una serie di insuccessi, torna a fare l’attore nel 1994. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2011 nel film “Bulletproof Man”.

Pamela Sue Martin – Fallon Carrington Colby

Pamela Sue Martin ha interpretato Fallon Carrington Colby nelle prime 4 stagioni. Secondogenita di Blake Carrington e Alexis Colby, sposa Jeff Colby con il quale costruisce un rapporto forte e duraturo. Insieme hanno 2 figli, Blake Jr e Lauren. Viene rimpiazzata dall’attrice Emma Samms.

Per Pamela Sue Martin il ruolo di Fallon Carrington Colby è stato il più importante. Ha recitato in altri film ma deve la sua celebrità al ruolo di Dynasty. L’ultima volta che si è fatta vedere sul piccolo schermo è stata nel 2014 nel film “McTaggart’s Fortune”.

Heather Locklear – Sammy Jo Carrington

Heather Locklear ha interpretato Sammy Jo Carrington, prima moglie di Steven Carrington e nipote di Krystle Carrington. Nella soap ha avuto un figlio, Danny, con il marito e ha rapito la zia Christie per avere un grosso riscatto.

Dopo Dynasty, l’attrice ha interpretato tantissimi altri ruoli ma uno in particolare è stato molto apprezzato: quello di Amanda Woodward in “Melrose Place”. Arrestata per guida sotto effetto di stupefacenti nel 2008, viene scagionata in seguito da un test. Ha avuto diversi problemi con la giustizia. Nel 2018 ha aggredito un agente di polizia e poi è finita in ospedale per overdose. Dipendente da alcool e droga, ha minacciato di volersi togliere la vita e, attualmente, continua ad avere dei problemi.

John James – Jeff Colby

John James ha interpretato Jeff Colby, l’uomo che ha sposato la secondogenita di Blake Carrington e Alexis Colby, Fallon Carrington Colby. Per il ruolo avuto nella serie Dynasty, John James ha vinto nel 1986 il Golden Globe come “miglior attore non protagonista in una serie drammatica”.

Dopo aver raggiunto un successo planetario con Dynasty, John James ha recitato in molti altri film ma la sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2008, nella soap “Così gira il mondo”.