“È ancora vivo?” I Duran Duran protagonisti di una clamorosa gaffe durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo si prepara ad accogliere la storica band Duran Duran, che torna sul palco dopo quarant’anni dalla loro prima apparizione. Questo importante ritorno è un’occasione per ripercorrere la storia della band e le esperienze vissute durante il loro esordio nel 1985. Durante una conferenza stampa, i membri della band hanno condiviso ricordi significativi legati a quel periodo, inclusa la figura di Pippo Baudo, conduttore di quella edizione. Inoltre, è emersa la preoccupazione per la salute del chitarrista Andy Taylor, che da tempo è assente per motivi di salute.

Il ritorno dei Duran Duran a Sanremo

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025, i Duran Duran saranno ospiti speciali. La band ha fatto il suo debutto a Sanremo nel 1985, quando la loro carriera era ancora in fase iniziale. Durante la conferenza stampa, hanno evocato ricordi di quel primo Sanremo, descrivendo la loro emozione nel trovarsi su un palcoscenico così prestigioso. “Eravamo davvero pazzi quando siamo venuti per la prima volta qui, non eravamo così famosi come siamo diventati”, hanno dichiarato i membri della band, sottolineando l’entusiasmo che li circondava. “In Italia la gente cominciava davvero a volerci bene”, hanno aggiunto, ricordando il supporto dei giovani fan che li seguivano ovunque. Durante la conferenza stampa del Festival la band si è resa protagonista di una gaffe. I componenti della band hanno ricordato Pippo Baudo, queste le loro parole:

Il conduttore di quell’edizione era Pippi Baudo: c’è ancora? Lavora ancora? È ancora vivo?

Ricordi di Simone Le Bon sul Sanremo 1985

Simone Le Bon ha condiviso aneddoti personali legati al suo soggiorno a Sanremo nel 1985. Durante la serata, ha deciso di fare una passeggiata, ma ha avuto un incidente che lo ha portato a rompersi il piede. “Quella sera avevo deciso di andare a fare una passeggiata, ma a un certo punto ho preso uno scivolone incredibile”, ha raccontato Le Bon. “Poi mi sono anche detto che forse più vodka bevevo e meno mi sarei sentito male. Ma il male è rimasto”, ha aggiunto, rievocando il dolore che ha provato il giorno dopo, costringendolo a recarsi in ospedale. Queste esperienze hanno reso il loro primo Sanremo un ricordo indelebile.

Le condizioni di salute di Andy Taylor

Durante la conferenza, si è discusso anche delle condizioni di Andy Taylor, il chitarrista della band, assente per motivi di salute. Taylor ha annunciato nel 2023 di avere un cancro alla prostata, condizione che lo ha costretto a ritirarsi dalle esibizioni live con la band. Rispondendo a una domanda riguardante il suo stato di salute, Simon Le Bon ha dichiarato: “Andy sta lottando come un leone contro un cancro che è arrivato al quarto stadio e ha metastatizzato. Vorrebbe tanto essere qui con noi, ma purtroppo non può”. I membri della band hanno espresso la loro speranza per un miglioramento delle condizioni di Taylor, che rimane una figura importante nel gruppo.