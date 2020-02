È arrivata la condanna per lo stalker di Sabrina Ferilli L'incubo è iniziato nel 2009. L'attrice arrivò al punto di coprirsi per uscire di casa. Ora è arrivata la condanna per lo stalker.

Dopo tanta paura, dopo una vita tormentata, è arrivata la condanna definitiva per lo stalker di Sabrina Ferilli. Carlo Neri è stato condannato ad un anno di reclusione, anche se per lui erano stati richiesti 3 anni e 3 mesi. Tutto ha avuto inizio nel 2009 ed è andato avanti per 5 anni. Carlo Neri ha provato prima ad avvicinare la famosa Sabrina Ferilli, facendosi passare per un suo grande fan.

Poi ha provato a spacciarsi per regista, cercando di contattare la Ferilli con la scusa di avere un copione per lei. Almeno due volte ogni settimana, si presentava davanti a lei, cercando di attirare la sua attenzione.

La Ferilli ha raccontato che una volta se lo è ritrovato sotto casa, vestito da principe azzurro, mentre impugnava una spada giocattolo. Un’altra volta ha tentato di convincerla ad andare a letto con lui, continuando a ripetere che erano gli alieni che glielo avevano ordinato e che loro due insieme avrebbero salvato la specie umana.

La Ferilli era arrivata al punto di uscire coperta, che non farsi riconoscere, di smetterla di frequentare i suoi soliti locali, perché lo stalker l’aveva contattata anche lì e aveva perfino deciso di cambiare le sue strade abituali.

In qualche occasione la Ferilli è stata anche strattonata e presa per un braccio.

Alla fine, ha deciso di denunciarlo. Davanti alle accuse, Carlo Neri ha raccontato che non era vero che la stalkerizzava in quel modo, a suo dire non l’aveva mai minacciata, ma le aveva soltanto cantato delle canzoni e regalato dei mazzi di fiori.

L’uomo aveva anche mandato all’attrice delle lettere, che confermarono quello che secondo lui, era il volere degli alieni e tutto quello che provava verso Sabrina Ferilli.

L’attrice ha sporto denuncia ma ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo ed ha dichiarato di non volere alcun risarcimento.

Claudio Neri è stato condannato ad un anno di reclusione.