“È famosissimo” Clamorosa scoperta su Anita, conosciamo benissimo il compagno della madre: il motivo

L'ennesima gaffe di Anita Oliveri non ha fatto altro che alimentare le voci che la descrivono come una raccomandata del Grande Fratello.

Anita Olivieri è sicuramente uno dei personaggi chiave di questa edizione del Grande Fratello. La ragazza è spesso finita al centro della scena per delle dichiarazioni e dei comportamenti che in più occasioni l’hanno esposta alla gogna mediatica. Che cosa è successo questa volta?

Anita Olivieri

A quanto pare la ragazza avrebbe pronunciato una frase che potrebbe rendere solide quelle voci secondo le quali la stessa sarebbe una raccomandata. Approfondiamo insieme questo argomento!

L’ambiguità di Anita Olivieri al Grande Fratello

Tra i personaggi cardine di questa edizione del Grande Fratello è praticamente impossibile non citare Anita Olivieri. Parliamo di una bellissima ragazza bionda con due grandi occhioni blu e una personalità da fare invidia al mondo.

È infatti estremamente determinata e sa bene quali obiettivi intende raggiungere nel corso della vita. Da sempre però, la bella Anita sembra aver assunto dei comportamenti che in più contesti l’hanno fatta passare come protetta dalla redazione.

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri

Si è infatti vociferato della presenza di un autore che le passerebbe delle informazioni top secret prima del tempo e di un ipotetico fidanzato dietro le quinte. Qualche ora fa però la gieffina avrebbe inavvertitamente rivelato un dettaglio molto curioso relativo al compagno della madre.

La rivelazione di Anita ad Alessio

Vivere sotto l’occhio vigile delle telecamere per molto tempo fa sicuramente perdere la concezione del tempo e dello spazio. Proprio per questo i concorrenti del Grande Fratello spesso si dimenticano di essere ripresi e finiscono per parlare di cose intime che non sempre andrebbero rivelate.

Questo è quello che è capitato ad Anita, al quale avrebbe fatto un’importantissima rivelazione al suo Alessio. La ragazza ha quindi parlato della sua infanzia difficile e travagliata e del rapporto difficile con la madre. In questa occasione ha confessato come il compagno della madre sia impiegato per la Endemol, la compagnia che lavora con Mediaset per produzioni come quella del Grande Fratello.

Anita Olivieri e Alessio Falsone

Proprio per questa ragione i telespettatori che hanno seguito la vicenda hanno definito la ragazza come raccomandata. Non possiamo sapere quale sia la verità ma non possiamo negare i trattamenti di favore di cui la giovane ragazza ha beneficiato fino a questo momento.