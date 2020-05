È morta la cantante Cady Groves, all’età di 30 anni Cady Groves, nota cantante, è morta all'età di 30 anni: il post del fratello su Twitter

È di poche ore fa la triste notizia della morte della cantante Cady Groves, che si è spenta a soli 30 anni. A dare la notizia è stato suo fratello, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Cady ha lasciato questo mondo. Le notizie a disposizione sono limitate per il momento, ma la famiglia sta cercando di ottenerne di più, così da tenere informati e aggiornati sia noi che i fan. Riposa in pace, sorella. Spero che ti riunirai con Kelly e Casey”.

Cady Groves era una cantante americana, famosa per diverse canzoni: This Little Girl, Love Actually, Forget You, Oh Darlin. La sua ultima canzone, Dreams, è stata pubblicata nel 2015.

La sua carriera è iniziata dopo la morte di suo fratello. Ha deciso di seguire il suo sogno ed è riuscita a farsi strada attraverso i social network, conquistando l’attenzione di migliaia di persone, fino ad ottenere delle offerte da importanti case discografiche.

La cantante ha avuto un’infanzia molto difficile. Suo fratello, Casey, è morto a 28 anni, nel 2017, mentre Kelly, un altro fratello, è morto sempre a 28 anni, nel 2014.

Tutto ciò che è stato reso noto fin’ora, è che Cady è morta per cause naturali non specificate e che sono stati esclusi sia l’autolesionismo, che l’omicidio.

“Cady ha avuto alcuni problemi fisici lo scorso autunno e a questo punto la nostra ipotesi migliore, finché altri test non lo smentiscano, è che siano ritornati. Per questo, per favore, vi chiedo rispetto per lei per la sua famiglia, prima di condividere informazioni che non arrivano direttamente da noi”.

Since Tweets are limited… pic.twitter.com/Ad3bhfegI5 — Cody Groves (@Codywaynegroves) May 3, 2020

Il fratello ha poi raccontato ai fan della cantante, che la sorella gli aveva comunicato l’uscita di nuove canzoni e che presto gliele avrebbe fatte ascoltare.