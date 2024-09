È morta Paola Marella, aveva 61 anni 

È appena giunta una notizia che ci ha colto come un fulmine a ciel sereno, in quanto è venuta a mancare una persona davvero molto apprezzata nel panorama di Real Time e nel contesto televisivo. Ci riferiamo all’architetto e conduttrice Paola Marella, la quale ha saputo farsi conoscere per programmi di punta come Cerco casa disperatamente.

Scopriamo insieme che cosa è accaduto alla famosa conduttrice.

Lutto a Real Time: è morta Paola Marella

È appena stata diffusa una notizia che ha dell’incredibile, in quanto nessuno pensava che una cosa simile potesse accadere da un momento all’altro. Ci ha lasciato Paola Marella una delle più grandi conduttrici di Real Time.

L’architetto, classe 1963, si era distinta per il suo stile inconfondibile ed elegante con il quale era solita comparire nei suoi programmi televisivi. Molti di noi la conoscono per la sua presenza in programmi come Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente.

Sicuramente questa conduttrice ha contribuito a rendere Real Time un’emittente televisiva davvero molto importante, tanto che i suoi programmi erano seguiti da milioni e milioni di persone. Questo perché la donna non presentava dei programmi, ma coinvolgeva i suoi telespettatori e faceva vivere loro importanti emozioni.

La causa della morte della conduttrice

Come abbiamo detto prima, la notizia della morte della conduttrice è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto la stessa non ha mai parlato della sua condizione. Pare però che Paola Marella fosse gravemente malata, in quanto combatteva contro un tumore da tantissimo tempo.

Nonostante questo l’architetto non ha mai perso la voglia di reagire dinanzi alle avversità della vita e ha fatto di tutto per continuare ad indossare il sorriso che l’ha sempre contraddistinta. Non possiamo far altro che stringerci al dolore della famiglia, consapevoli del grande lutto che questa donna lascerà in milioni di case e in moltissimi telespettatori.