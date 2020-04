È morto Logan Williams, l’attore di The Flash, all’età di 16 anni Lutto nel mondo televisivo. L'attore si è spento a soli 16 anni. Ancora sconosciute le cause.

La triste notizia è stata diffusa poche ore fa da diversi giornali. Il famoso attore Logan Williams, conosciuto per la sua interpretazione di Barry Allen, nella serie TV The Flash, si è spento a soli 16 anni. Sono in tanti a stringersi nel dolore, per questa grande perdita.

Non sono ancora state rese note le cause della sua morte, ma è stato soltanto detto che è stata improvvisa e totalmente inaspettata.

A lasciare un commovente saluto, è stato il suo collega Grant Gustin, attraverso un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’attore ha pubblicato una foto, insieme al suo collega e l’ha accompagnata con il seguente post:

“Ho appena saputo la devastante notizia che Logan William è morto improvvisamente. Questa foto risale alle riprese nel pilot nel 2014. Ero rimasto colpito non solo dal suo talento, ma anche dalla sua professionalità sul set. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolte a lui e alla sua famiglia, durante quello che sono certo, sia per loro, un periodo difficile oltre ogni immaginazione”.

Nonostante la sua giovane età, l’attore era molto conosciuto e oltre alla serie tv The flash, aveva dimostrato al mondo, la sua passione e il suo talento, anche in altre serie TV: Supernatural, When Calls The Heart e The Whispers.

Logan Williams è nato nel 2003 in Canada, precisamente a Vancouver. Era figlio unico ed è entrato nel mondo della TV, all’età di 10 anni, nel film del 2014 The Colour of Rain.

È poi diventato famoso come il Barry Allen di The Flash, nelle prime due stagioni.

Durante la sua carriera ha vinto diversi premi per la recitazione, come quello del 2015, dove è stato nominato miglior attore nel ruolo dramma televisivo, 8 / 12 anni.

Tutti i media canadesi hanno annunciato la triste notizia della sua morte e il dolore di sua madre, ma le cause non sono ancora state diffuse. Sicuramente nei prossimi giorni si saprà il motivo per il quale, a soli 16 anni, si è spento per sempre Logan Williams.