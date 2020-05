È morto Tony Allen, uno degli inventori dell’Afrobeat: il saluto di Jovanotti su Instagram Mondo della musica in lutto, Jovanotti saluta il grande Tony Allen: "è morto il genio del ritmo"

È di poche ore fa la triste notizia della morte del grande Tony Allen, uno dei più famosi percussionisti dell’afrobeat. Il mondo della musica è in lutto. Ha salutato un grande talento, morto a 79 anni, a Parigi. Molto nota era la sua amicizia con il grande Jovanotti, Lorenzo Cherubini, cantautore italiano e rapper.

È stato proprio lui infatti, a salutarlo sul suo profilo ufficiale Instagram. Jovanotti ha pubblicato delle foto in sua compagnia e le ha accompagnate, con queste parole:

“Ciao maestro #tonyallen genio del ritmo! Ci ha lasciato #tonyallen uno dei musicisti più importanti di sempre. Esiste il ritmo prima e dopo la sua invenzione condivisa con king @felakutioofficial: l’AFROBEAT. Abbiamo suonato insieme, lui è stato fantastico con me, generoso di racconti pazzeschi sugli anni della gloria e su quelli in cui nessuno lo voleva più, poi la rinascita, diventare un mito per generazioni che continuano a scoprire il suo sound e ad attingere a quella fonte sempre freschissima di musica.

Era magico. Hillgrove di Tony è il ponte tra l’Africa animista e ancestrale e il funk, nessuno può restare fermo se lui suona la batteria.

Un tocco delicatissimo eppure una potenza che sembra un agente atmosferico, un plotone di guerrieri in festa. Un gigante della musica che pesava una manciata di kg, leggero, quasi invisibile fuori dalla sua postazione di re dell’afrobeat, poi si metteva alle bacchette ed era enorme. Ciao Tony e grazie! Ti ascolteremo sempre!”

Tony Allen è di origine nigeriana ed ha vissuto e lavorato a Parigi, in Francia. È considerato uno dei fondatori del genere musicale Afrobeat.

Ha iniziato ad avvicinarsi alla musica e a suonare la batteria, intorno ai 18 anni.

Tony Allen si è spento Parigi, il 30 Aprile 2020, all’età di 79 anni. Un pezzo importante del mondo della musica, che se ne è andato, ma che vivrà sempre nel cuore di chi lo ha amato.