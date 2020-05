È nata la piccola Azzurra, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini Beatrice Valli ha partorito: è nata Azzurra

La bellissima notizia è stata diffusa nelle ultime ore, proprio da Beatrice Valli. È nata la piccola Azzurra! Ieri, 12 maggio, l’ex corteggiatrice di uomini e donne, aveva pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, comunicando che la notte, intorno all’1:00, aveva rotto le acque:

E poche ore fa, la bellissima Beatrice Valli, ha presentato Azzurra Fantini, con una foto, mentre la tiene stretta sul suo ventre:

Per l’ex corteggiatrice di uomini e donne, è la terza figlia, all’età di 25 anni. La sua relazione con Marco Fantini è iniziata nel 2013, dentro lo studio di Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi.

Marco era il tronista e lei la corteggiatrice che lo ha fatto perdutamente innamorare. Sin da subito, la loro relazione è stata stabile e molto ammirata. Beatrice Valli aveva già un figlio, Alessandro, avuto all’età di 16 anni, dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi.

Il 29 giugno del 2017, la Valli ha dato alla luce la figlia di Marco Fantini, Bianca e adesso sono diventati genitori della piccola Azzurra.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sarebbero dovuti sposare, ma hanno deciso di rimandare le nozze, poiché la gravidanza dell’ex corteggiatrice non stava procedendo nel modo giusto. Lei stessa, sul suo profilo Instagram, aveva raccontato di come era stata male nel proseguire dei mesi:

“Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più. Fisicamente non sto benissimo, anzi. Volevo sposarmi a maggio, ma a maggio nascerà. Quindi abbiamo deciso di spostarlo, non troppo più in là. Sarà dopo l’estate, non vi dico ancora quando”.

Non sempre la gravidanza è facile, ma una volta che si stringe quel piccolo pargoletto tra le mani, non si ha più alcun ricordo di quel dolore. Ed è stato sicuramente così anche per Beatrice Valli, nel momento in cui ha stretto la piccola Azzurra tra le braccia.

Dopo questa bella notizia, i fan aspettano con ansia la data delle nozze!