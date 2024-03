“È nato il suo primo figlio” La star e la compagna presentano il loro primo bebè

Tutti abbiamo amato Robert Pattinson nelle vesti del romantico vampiro di Twilight. Ora è però tutto cambiato, in quanto quel ragazzo è diventato un uomo e di recente padre di un bellissimo bambino. Per lui e per la compagna Suki Waterhouse si tratta del loro primo figlio.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Ecco che cosa abbiamo scoperto grazie ad una soffiata sulla nuova vita di questa coppia.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse: un amore indissolubile

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono una coppia dal 2018 anche se quasi tutti hanno scoperto l’esistenza di questo legame qualche anno dopo. A molti fa davvero strano sentire l’unione di questa coppia. Questo perché, in passato, Robert è stato legato all’attrice con la quale ha condiviso il set di Twilight ovvero Kristen Stewart.

Robert e Suki passeggiano nel parco

I due hanno vissuto un amore intenso e travagliato, ma alla fine Robert ha trovato la felicità al fianco di una ragazza di 31 anni, una modella che risponde al nome di Suki. Entrambi hanno sfilato per brand di moda di fama internazionale e hanno avuto la possibilità di cimentarsi nel ruolo di attori comparendo in pellicole molto famose.

La loro relazione è stata tenuta segreta per diverso tempo in quanto si tratta di due persone molto riservate che non amano mettersi in mostra. I primi scatti della coppia sono infatti stati resi noti nel 2022 mentre loro hanno annunciato la loro storia l’anno successivo.

Robert Pattinson è diventato padre

Credits: Icone

La vita amorosa procede a gonfie vele per l’ex vampiro di Twilight il quale, pochi giorni fa, ha potuto festeggiare la gioia più grande che la vita possa riservare ad una persona. Robert Pattinson e la sua compagna Suki sono infatti diventati genitori del loro primo bambino.

La gravidanza della modella è stata tenuta segreta per diverso tempo in quanto l’annuncio ufficiale della dolce attesa è stato fatto solo a Novembre. I due però non hanno condiviso nulla su lieto evento nemmeno sui social, ma la notizia si è diffusa in quanto sono stati beccati per le vie di Los Angeles mentre spingevano una carrozzina.

Robert Pattinson e la sua famiglia

Forse Robert e Suki desiderano vivere questo momento lontano dai riflettori senza condividere con nessuno questa gioia così grande e a tratti indescrivibile. Sicuramente la loro decisione è da apprezzare in quanto il loro obiettivo è quello di tutelare la privacy del bambino e non dare troppo nell’occhio.