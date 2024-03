“È offensivo” bufera sul post della famosissima attrice dedicato a Kate Middleton: lei lo rimuove e si scusa

La bellissima Blake Lively ha pubblicato un post che non è di certo passato inosservato, in quanto dedicato a Kate Middleton e alla sua condizione piuttosto delicata. Che cosa è successo e quale gaffe ha esposto l’attrice americana sotto agli occhi di tutti?

Blake e Kate

Ecco che cosa è successo e in che modo la superstar hollywoodiana avrebbe deciso di chiedere scusa alla principessa del Galles.

Blake Lively pubblica un post di dubbio gusto sui social: riguarda Kate Middleton

Blake Lively è un’attrice statunitense che nel corso della sua vita ha recitato in diversi film e serie tv. La donna è davvero molto bella e spesso si trova al centro della scena grazie al suo talento. Questa volta però le cose sono andate in maniera diversa, in quanto l’attrice avrebbe commesso un passo falso.

La superstar di Hollywood avrebbe ritoccato una sua foto a bordo piscina con l’intento di pubblicizzare alcuni prodotti che la sua azienda ha deciso di immettere in commercio proprio nelle scorse ore. Non si tratta di prodotti qualsiasi, ma di alcolici e birre registrati con i marchi di Betty Buzz e Betty Booze. Blake LIvely Sono così entusiasta di condividere con voi questa nuova foto che ho scattato oggi per pubblicizzare i nostri nuovi 4 prodotti. Ora capite perché sono sparita.

Ovviamente si tratta di un fotomontaggio in quanto il corpo della donna non è certamente il suo, ma si tratta di una modifica davvero ben architettata. Questo aspetto ha catturato il centro della scena in quanto sembra prendere il giro lo scandalo dell’editing al quale sarebbe ricorso Kate Middleton qualche giorno fa in merito alla foto con i figli diventata di dominio pubblico. Si tratta di strategia o di derisione non voluta?

Blake Lively chiede scusa per la mancanza di empatia verso Kate Middelton

Credits: Access Hollywood

Come detto prima, in molti hanno criticato la scelta che Blake Lively avrebbe fatto in merito alla condivisione di certi post. Questo perché tutti hanno ricollegato il fotomontaggio dell’attrice alla vicenda della principessa.

Questa è la ragione per la quale la superstar di “Gossip Girl” avrebbe deciso di fare pubblica ammenda, scusandosi in via ufficiale per quanto accaduto. Ricordiamo infatti che le dinamiche sono state molto simili a quelle che hanno poi portate Kate ad annunciare al mondo la sua malattia. Kate Middleton Oggi non importerà a nessuno, ma sento di doverne parlare. Ho fatto uno stupido post “Photoshop Fail” e ora sono mortificata. Mi dispiace davvero tanto. Mando affetto e auguri a tutti come sempre.

Per molti questi contenuti sono stati di pessimo gusto, ma non per forza chi li ha pubblicati lo ha fatto con l’intento di ferire qualcuno, tantomeno la povera principessa Kate. Ad ogni modo quello che conta davvero è saper chiedere scusa quando si sbaglia e questo Blake l’ha fatto senza alcun’ombra di dubbio.