“È per te. Si parte dalle cose semplici”. Cristina Chiabotto mostra il suo primo regalo per la sua bambina. Il web ne è rimasto incantato

Soltanto una settimana fa aveva annunciato di esser in dolce attesa, poi, qualche giorno dopo, ospite a Verissimo aveva anche svelato anche che quella che sta crescendo nel suo grembo è una bella femminuccia. Ieri, con un altro dolce post su Instagram, Cristina Chiabotto ha deciso di mostrare anche quale sarà il primo regalo che farà alla sua piccolina che presto arriverà.

La gioia è davvero immensa per l’ex Miss Italia che, all’età di 35 anni, sta per diventare mamma per la prima volta. Lo dimostra lei stessa ogni volta che si trova a parlare di questa lieta notizia pubblicamente, che sia in Tv oppure sul suo account Instagram.

Ieri, sul suo profilo è apparsa una foto che la ritrae mente dipinge una fantastica mongolfiera rosa su una tela. Sarà quello il primo regalo per la sua primogenita.

Credit: vanillagirl_86 – Instagram

Il mio primo quadro per te… Con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita. (Si parte sempre dalle cose semplici)

La foto ha fatto brevemente il giro del web ed ha affascinato migliaia di fan. In molti non si sono risparmiati nel farle i complimenti per la sua bravura nel dipingere e nel farle ancora gli auguri per il lieto evento che la aspetta tra qualche mese.

L’annuncio della gravidanza di Cristina Chiabotto

La piccina che tra qualche mese nascerà, sarà la prima figlia per Cristina Chiabotto. A regalarle questa gioia è stato il suo compagno, Marco Roscio. L’uomo che le ha regalato anche felicità e stabilità dopo la lunga e turbolenta relazione che la modella e presentatrice ha avuto in passato con Fabio Fulco.

Credit: vanillagirl_86 – Instagram

La settimana scorsa, la vincitrice dell’edizione del 2004 del concorso di bellezza più importante d’Italia, ha deciso di annunciare a tutti la sua gravidanza. Lo ha fatto pubblicando sul suo profilo Instagram una fantastica foto in bianco e nero nella quale, oltre a lei, appaiono anche il suo Marco e il cucciolo di famiglia, il piccolo Paper. Allo scatto, ha poi aggiunto queste parole: