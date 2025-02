“È successo a causa della malattia” Katia Follesa, lo rivela per la prima volta: la sofferenza della comica

Katia Follesa, nota attrice comica e co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025, ha recentemente condiviso con il pubblico una parte importante della sua vita: la scoperta di una malattia ereditaria. Amata per la sua simpatia e ironia, la Follesa ha sempre mantenuto un forte legame con i suoi fan, ai quali ha rivelato la sfida che sta affrontando dopo aver ereditato una patologia dal padre, scomparso nel 2003 per una cardiopatia congenita. Questo aspetto della sua vita non solo ha colpito i suoi sostenitori, ma ha anche portato l’attrice a impegnarsi attivamente in progetti di sensibilizzazione sulla malattia.

La malattia di Katia Follesa: cardiomiopatia ipertrofica

Katia Follesa ha rivelato di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica, una condizione che colpisce il muscolo cardiaco e che può causare problemi di salute significativi. Durante un’intervista, l’attrice ha descritto un episodio particolarmente inquietante: “A un certo punto mi si è annebbiata la vista. Ma soprattutto, non sentivo più il cuore battere, una sensazione tremenda.” Questa esperienza l’ha spinta a partecipare attivamente a iniziative contro la patologia, collaborando con il gruppo ospedaliero San Donato Foundation. La cardiomiopatia ipertrofica è una malattia che può manifestarsi in diverse forme e con vari gradi di severità, rendendo importante una diagnosi precoce e un monitoraggio continuo. La Follesa, consapevole della gravità della sua condizione, ha scelto di affrontare la malattia con coraggio e determinazione, cercando di sensibilizzare il pubblico sui rischi e le conseguenze di questa patologia.

Malattia Katia Follesa: l’importante dimagrimento

La scoperta della cardiomiopatia ipertrofica ha avuto un impatto significativo sulla vita di Katia Follesa. Per gestire la malattia, l’attrice ha intrapreso una terapia con betabloccanti, assumendo farmaci quotidianamente per mantenere sotto controllo i sintomi e ridurre il rischio di complicazioni. Questa nuova consapevolezza della sua salute ha anche portato a un importante cambiamento nel suo stile di vita. Infatti, Follesa ha riferito di aver perso 20 kg. Questo dimagrimento le ha permesso di migliorare significativamente il suo stato di salute, alleviando problemi come tachicardia e difficoltà respiratorie. “Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un’alimentazione sana e di un regime di vita equilibrato. Grazie a queste modifiche e alla regolare assunzione di farmaci, Katia Follesa è riuscita a convivere con la sua patologia, affrontando la vita quotidiana con rinnovata energia e determinazione.