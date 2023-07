“Ecco quanto spendo in una sola giornata”: la ricca influencer svela la cifra record

Linda Andrade è molto famosa sui social soprattutto per la sua mania di mostrare lo sfarzo in cui vive. Ogni giorno mostra ai suoi 620mila followers quando spende. È fidanzata con un miliardario, Rick Andrade, che ovviamente finanzia tutte le sue spese folli.

I suoi post e le sue dichiarazioni ovviamente fanno infuriare diverse persone, invidiose delle sue spese. Lo scorso maggio ha pubblicato un video andato virale in cui ironicamente criticava il lato peggiore di essere sposata con un miliardario, ovvero dover sempre viaggiare in prima classe, fare shopping, mangiare nei migliori ristoranti e avere una grande collezione di di gioielli e borse firmate.

Alcuni giorni fa ha pubblicato un nuovo video dove ha mostrato quanto ha speso in una giornata in cui si sentiva abbastanza giù di morale ed aveva bisogno di qualcosa che glielo tirasse su.

Linda ha rivelato che è andata a comprare prima una borsetta che lei ha definito “antidepressiva” da Chanel dal costo di 7.000 dollari.

Poi per rilassarsi si è sottoposta a dei trattamenti rigeneranti e massaggi che sono arrivati a costare anche 500 dollari. Come pausa caffè ha preferito berlo con dell’oro al costo di 80 dollari.

Sulla sua lista però c’è anche il costo di manicure, abbonamenti a palestre, acquisti in centri commerciali, ristoranti e profumi per cui ha potuto sborsare tra i 120 e i 500 dollari. A conclusione della giornata una bella cenetta a base di caviale e sushi da 120 dollari, un profumo personalizzato da 420 dollari e il costo per l’autista da 300 dollari. In totale in una sola giornata ha speso 16.540 dollari.

Tra i video ci sono anche gli acquisti che suo marito, Rick Andrade, fa in una sola settimana. Da poco ha acquistato un appartamento per tre milioni di dollari e un nuovo yacht.

L’ultimo video pubblicato ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni e 3.000 commenti, la maggior parte negativi. Si legge infatti “Qui vedo più soldi che buon senso”, “Non c’è un briciolo di pensiero dietro quegli occhi”,“Ho pagato 15 dollari per avere esattamente quelle unghie”.