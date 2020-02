Ecco svelato il vero motivo della fuga di Pago Pacifico dopo l’eliminazione del Grande Fratello Vip L'eliminazione di Pago Pacifico di venerdì scorso ha lasciato molti di noi con una domanda: "Perché è scappato via in quel modo"? La risposta arriva da una sua storia sui social

Nella 13 esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì scorso, il conduttore Alfonso Signorini chiude il televoto e annunciato l’eliminazione di Pago Pacifico Settembre. Il cantante perde contro Licia Nunez con il 53% delle preferenze.

Dopo Serena Enardu, il pubblico ha deciso di tirare fuori dal gioco anche lui, il cantante Sardo. L’eliminazione è stata accettata molto volentieri dal concorrente, che in maniera molto fredda e frettolosa si è precipitato ad uscire.

Le sue ultime parole prima di varcare la porta rossa sono state: “Faccio un saluto veloce a tutti, ci vediamo fuori, vivetevela!”. E, con passo veloce, si è chiuso dietro di sé la porta. Le sue compagne di viaggio, che con lui hanno stretto più amicizia, come Antonella Elia Clizia Incorvaglia e Paola Di Benedetto, sono rimaste un po’ spiazzate dalla sua fuga fulminea.

Un’uscita di scena, che ha lasciato interdetto anche il conduttore Alfonso Signorini che, di solito, è costretto a insistere per far uscire il concorrente. Nel caso di Pago, invece, il conduttore ha fatto giusto in tempo ad esprimere il verdetto.

Alfonso Signorini ha chiesto alle sue compagne di avventura rimaste davanti alla porta, spiazzate dalla fuga, cos’era successo. Per molte di loro la fuga è stata dovuta alla commozione che il cantante aveva e che non voleva far vedere. Serena Enardu invece la pensa diversamente. Per lei, semplicemente, Pago si è sentito tradito da molti inquilini della casa.

Tradimento dovuto sia alla nomination che ai pettegolezzi circolati nei confronti della coppia. Ma il diretto interessato ha fatto sapere la sua verità. Pago sostiene di essere scappato in quel modo dalla casa, solo per motivi fisiologici. Semplicemente doveva andare in bagno e, in una storia, ha scritto: “Quando scappa, scappa…” per mettere in chiaro una volta per tutte le chiacchiere scatenate da quel gesto.