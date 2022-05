Ed Sheeran è diventato papà bis: l’annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Ed Sheeran è uno dei cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. Nel corso delle ultime ore è giunta una bellissima notizia da parte dell’artista che mai nessuno si aspettava. Di recente è diventato papà bis. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ed Sheeran non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il cantautore britannico è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata una rivelazione fatta lui stesso attraverso il suo account social.

Nel corso delle ultime ore la moglie di Ed Sheeran ha dato alla luce il suo scondo bebè. Dunque, il celebre artista è diventato papà per la seconda volta. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae un paio di calzini per neonati. Queste sono state le sue parole scritte a corredo nella didascalia:



Volevo far sapere a tutti che abbiamo avuto un’altra stupenda bambina. Siamo entrambi già innamorati di lei e al settimo cielo per il fatto di essere una famiglia di quattro persone.

Per quanto riguarda il sesso del nascituro, il cantante ha dichiarato che è una femmina. Tuttavia, attualmente non siamo a conoscenza del suo nome in quanto non ha rivelato ulteriori dettagli. D’altronde, è ben noto che l’artista sia molto attento a mantenere il massimo riserbo per la sua vita privata.

Per tanto, nessuno era a conoscenza della gravidanza di sua moglie Cherry. La 30enne insieme al cantautore sono riusciti a tenere tutto nascosto al pubblico ed hanno rivelato l’arrivo del loro secondo figlio solo dopo la sua nascita.