Edoardo Tavassi replica al “manipolatore” di Sonia Bruganelli: le sue parole

Senza alcuna ombra di dubbio, Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere tornata alla sua vita normale, l’ex gieffino si è lasciato andare ad alcune confessioni in merito alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dopo essere uscito dal Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha ripreso in mano la sua quotidianità. In occasione di un’intervista, il personaggio televisivo si è reso protagonista di alcune inedite dichiarazioni.

Raggiunto dai microfoni di “Casa Chi“, all’ex gieffino gli è stato chieste se avesse sentito Edoardo Donnamaria. Successivamente, l’argomento si è spostato sul rapporto Sonia Bruganelli:

Inoltre, Valerio Palmieri ha ricordato a Tavassi le parole pesanti pronunciate dall’opinionista nei suoi confronti. Infatti, la moglie di Paolo Bonolis lo aveva accusato di essere un manipolatore. In merito a questo, il diretto interessato ha dichiarato:

Io posso accettare ogni critica. Ognuno interpreta il comportamento delle persone in base alle proprie visioni. Molta gente mi dice che ho fatto bene, altri che pensano il contrario. Mi hanno detto di essere un manipolatore e di voler imporre la mia idea sugli altri. Io non penso sia così. A me quando chiede un consiglio un amico, io do il consiglio.